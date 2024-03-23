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НХЛ

23 марта, 05:39

«Даллас» переиграл «Питтсбург». Малкин сделал две голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
23 марта. Даллас — Питтсбург — 4:2.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» на своем льду обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Старз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин поучаствовал в обоих голах своей команды, отметившись двумя голевыми передачами.

«Даллас» с 95 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 69 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Питтсбург» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Бантинг — 16 (Малкин, Жозеф), 2:45 — 0:1. Павелски — 25 (Харли, Робертсон), 7:16 — 1:1. Бенн — 15 (бол., Хейсканен, Робертсон), 25:52 — 2:1. Бенн — 16 (Стэнковен), 27:09 — 3:1. Стил — 8 (Смит), 44:37 — 4:1. Ракелль — 11 (Малкин, Бантинг), 51:03 — 4:2.

Вратари: Эттингер — Джерри (Неделькович, 44:37).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (10+7+6) — 22 (7+7+8).

Наши: — - Малкин (18.00/2/0).

23 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Питтсбург Пингвинз
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