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Сегодня, 00:11

«Вашингтон» обменял Юханссона в «Миннесоту»

Евгений Козинов
Корреспондент
Маркус Юханссон.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» объявил на официальном сайте об обмене нападающего Маркуса Юханссона в «Миннесоту». За 32-летнего шведа «Кэпиталз» получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ в 2024 году.

Действующий контракт шведского форварда с зарплатой 1,1 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.

Юханссон в 2010 году начал карьеру в «Вашингтоне», а в 2018 году был обменян в «Нью-Джерси». В сезоне-2021/22 он вернулся в «Кэпиталз».

В этом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ швед набрал 28 (13+15) очков в 60 матчах.

Маркус Юханссон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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