Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

21 марта, 05:17

«Вашингтон» проиграл «Торонто». Овечкин оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
21 марта. Вашингтон — Торонто — 3:7.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль. Теперь на его счету 845 голов за карьеру в североамериканской лиге. 38-летний россиянин занимает второе место в истории НХЛ по этому показателю. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 49 голов.

«Торонто» набрал 87 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке — 75 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Торонто» — 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)

Голы: Мэттьюс — 56 (Доми), 0:16 — 0:1. Нюландер — 38 (Таварес, Найз), 20:56 — 0:2. Овечкин — 22 (бол., Карлсон, Уилсон), 29:57 — 1:2. Мэттьюс — 57 (Доми, Лильегрен), 32:59 — 1:3. Макмайкл — 15 (Сандин, Мирошниченко), 33:34 — 2:3. Маккейб — 7 (Доми, Мэттьюс), 39:35 — 2:4. Овечкин — 23 (Строум), 46:42 — 3:4. Макманн — 11 (Нюландер, Таварес), 47:58 — 3:5. Бертуцци — 15 (Мэттьюс, Доми), 48:36 — 3:6. Таварес — 23 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 56:02 — 3:7.

Вратари: Линдгрен — Уолл.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 21 (10+7+4) — 29 (8+14+7).

Наши: Алексеев (10.28/0/-1), Мирошниченко (12.00/0/-1), Овечкин (15.06/2/+1) — -.

21 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 17727 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
16
226
Читайте также
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин о своем рекорде по сезонам с 30 голами в НХЛ: «Это довольно большая цифра»
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин повторил достижение Халла, Селянне и Сан-Луи в НХЛ
Овечкин бьется как лев. Победная шайба капитана вернула «Вашингтон» в зону плей-офф
Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»
Овечкин побил рекорд Гартнера по количеству сезонов с 30 и более голами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 845-го гола Александра

«Вашингтон» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ