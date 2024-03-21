«Вашингтон» проиграл «Торонто». Овечкин оформил дубль

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль. Теперь на его счету 845 голов за карьеру в североамериканской лиге. 38-летний россиянин занимает второе место в истории НХЛ по этому показателю. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 49 голов.

«Торонто» набрал 87 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке — 75 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Торонто» — 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)

Голы: Мэттьюс — 56 (Доми), 0:16 — 0:1. Нюландер — 38 (Таварес, Найз), 20:56 — 0:2. Овечкин — 22 (бол., Карлсон, Уилсон), 29:57 — 1:2. Мэттьюс — 57 (Доми, Лильегрен), 32:59 — 1:3. Макмайкл — 15 (Сандин, Мирошниченко), 33:34 — 2:3. Маккейб — 7 (Доми, Мэттьюс), 39:35 — 2:4. Овечкин — 23 (Строум), 46:42 — 3:4. Макманн — 11 (Нюландер, Таварес), 47:58 — 3:5. Бертуцци — 15 (Мэттьюс, Доми), 48:36 — 3:6. Таварес — 23 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 56:02 — 3:7.

Вратари: Линдгрен — Уолл.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 21 (10+7+4) — 29 (8+14+7).

Наши: Алексеев (10.28/0/-1), Мирошниченко (12.00/0/-1), Овечкин (15.06/2/+1) — -.

21 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 17727 зрителей.