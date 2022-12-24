«Вашингтон» обыграл «Виннипег», у Овечкина дубль и результативный пас

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:1.

В составе «Кэпиталз» 3 (2+1) очка набрал Александр Овечкин, еще по шайбе забросили Сонни Милано и Ник Дауд. У «Джетс» гол забил Кевин Стенлунд.

Также Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

После этого матча «Вашингтон» с 42 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 43 очками — на четвертой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Овечкин — 21 (Строум, Шири), 18:22 — 1:0. Милано — 5 (Шири, Овечкин), 32:46 — 2:0. Дауд — 8 (Хэтэуэй, Густафссон), 43:49 — 3:0. Стенлунд — 2 (Кулман, Юнссон Фьелльбю), 49:59 — 3:1. Овечкин — 22 (п.в., Кузнецов), 59:00 — 4:1.

Вратари: Линдгрен — Риттих (58:26 — 59:00).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (10+10+7) — 26 (7+3+16).

Наши: Кузнецов (16.22/0/+1), Овечкин (22.02/7/+2), Орлов (23.15/1/+1) — -.

24 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.