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НХЛ

Сегодня, 10:40

Воронков обратился к игрокам «Коламбуса» на русском после голов четырех россиян в матче

Ана Горшкова
Корреспондент
Дмитрий Воронков.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:2) обратился к сокомандникам на русском.

Воронкова хоккеисты «Блю Джэкетс» признали лучшим игроков встречи, вручив ему в раздевалке кепку. После этого россиянин сказал на английском: «Good job, guys. Good game (Хорошая работа, ребята. Хорошая игра)».

Затем он обратился к Кириллу Марченко с просьбой перевести и сказал на русском: «Хорошая игра. Все молодчики».

Воронков в матче с «Бостоном» забил гол и завершил встречу с показателем полезности «+3».

Четыре россиянина забили за &laquo;Коламбус&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Бостоном&raquo;. Исторический день для наших в НХЛ: четыре российских игрока «Коламбуса» забили по голу и установили рекорд!

«Коламбус» с 18 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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