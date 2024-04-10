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Сегодня, 14:36

Вратарь «Вашингтона» Линдгрен рассказал о важности голов Овечкина для клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен рассказал о важности голов российского нападающего команды Александра Овечкина.

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«Это важные голы. Я имею в виду, что после перерыва на Матч звезд нам был нужен каждый забитый им гол. Овечкин — хоккеист, который определяет игру, и мы рассчитываем, что он будет забивать важные голы для нашей команды и дальше», — приводит слова Линдгрена сайт НХЛ.

10 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:1) 38-летний россиянин забил победный гол. Форвард установил новый рекорд результативности в лиге — он является единственным, кому удалось забить не менее 30 голов в 18 сезонах. Всего на счету Овечкина 63 (30+33) очка в этом сезоне.

Александр Овечкин
Чарли Линдгрен
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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