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НХЛ

Сегодня, 12:46

Фетисов: «Овечкин — величайший спортсмен всех времен и народов!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«Саша — величайший спортсмен всех времен и народов! Всю жизнь он находится под давлением. Психологически он готов к этому вызову. Это будет величайший побитый рекорд в истории спорта. Бывают всякие неудобности. Мы с ним тренировались, могу сказать, что он нацелен и понимает свою миссию. Надеюсь, что в команде это тоже все понимают. Он сильный человек, поэтому справится с любыми сложностями. Главное, чтобы хватило здоровья», — сказал Фетисов «СЭ».

В текущем сезоне форвард провел 13 матчей и набрал 11 (4+7) очков.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Вячеслав Фетисов
9
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