Якушев считает, что погоня Овечкина за Гретцки будет интереснее, чем финал ЧМ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев считает, что погоня нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ будет интереснее, чем финал ЧМ-2022.

24 декабря в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:1) российский форвард оформил дубль и был признан первой звездой матча.

«Я, когда поздравлял его с днем рождения, написал ему: «Александр, а ведь ты еще даже не начинал». И самым важным будет его погоня за Гретцки. Весь хоккейный мир будет за этим следить, интерес будет не меньше, чем к прошедшему финалу чемпионата мира по футболу. Потому что в хоккейной истории это очень большое событие, и дай бог ему здоровья, чтобы не было травм. Он с детства такой трудоголик, у него хорошее воспитание, хорошие родители. Любовь к хоккею и трудолюбие, и только через это Саша стал тем, кем сейчас является. Это прирожденный снайпер, его заряженность на гол была видна практически с малых лет, и он всегда этим отличался», — приводит слова Якушева ТАСС.

37-летний Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.