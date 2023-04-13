Задоров вторым защитником в истории «Калгари», оформившим натуральный хет-трик

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:1).

Задоров стал вторым защитником в истории команды, которому удалось оформить натуральный хет-трик. Первым был Пол Райнхарт, который установил это достижение в 1986 году.

Также россиянин стал шестым защитником в истории «Калгари», которому удалось оформить хет-трик.

«Калгари» набрал 93 очка и занимает 9-е место в Западной конференции. Команда не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел за «Калгари» 82 матча и набрал 21 (14+7) очко.