Защитник «Баффало» Далин подписал 8-летний контракт на 88 миллионов долларов

Защитник «Баффало» Расмус Далин подписал новый контракт с клубом.

По информации пресс-службы «Сэйбрз», соглашение с 23-летним шведом рассчитано на 8 лет и 88 миллионов долларов. Кэпхит составил 11 миллионов долларов.

Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым игроком «Баффало» по размеру кэпхита.

Действующий контракт Далина со среднегодовой зарплатой 6 миллионов долларов рассчитан до конца этого сезона.

В прошлом сезоне защитник провел за «Баффало» 78 матчей и набрал 73 (15+58) очка.