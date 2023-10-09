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НХЛ

Сегодня, 17:15

Защитник «Баффало» Далин подписал 8-летний контракт на 88 миллионов долларов

Руслан Минаев
Расмус Далин.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Баффало» Расмус Далин подписал новый контракт с клубом.

По информации пресс-службы «Сэйбрз», соглашение с 23-летним шведом рассчитано на 8 лет и 88 миллионов долларов. Кэпхит составил 11 миллионов долларов.

Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым игроком «Баффало» по размеру кэпхита.

Действующий контракт Далина со среднегодовой зарплатой 6 миллионов долларов рассчитан до конца этого сезона.

В прошлом сезоне защитник провел за «Баффало» 78 матчей и набрал 73 (15+58) очка.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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