Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 17:08

Защитник «Оттавы» Артем Зуб пропустит не менее месяца из-за перелома челюсти

Алина Савинова
Артем Зуб.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Защитник «Оттавы» Артем Зуб пропустит не менее месяца из-за перелома челюсти. Об этом сообщает Ottawa Sun.

27-летний хоккеист получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2 ОТ). В одном из эпизодов шайба попала ему прямо в лицо. После этого защитник пропустил игру против «Сан-Хосе» (5:2).

Ранее отмечалось, что россиянин может пропустить 2-3 недели.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Зуб провел 14 матчей за «Оттаву», в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

Артем Зуб
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
2
1
Читайте также
Экс-форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022. Что его спровоцировало?
Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция
Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле Донецка
Минобороны заявило об ударе по системе военного управления Украины
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
Как улучшить урожай
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Михеев признан второй звездой матча против «Монреаля»