Защитник «Оттавы» Артем Зуб пропустит не менее месяца из-за перелома челюсти

Защитник «Оттавы» Артем Зуб пропустит не менее месяца из-за перелома челюсти. Об этом сообщает Ottawa Sun.

27-летний хоккеист получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2 ОТ). В одном из эпизодов шайба попала ему прямо в лицо. После этого защитник пропустил игру против «Сан-Хосе» (5:2).

Ранее отмечалось, что россиянин может пропустить 2-3 недели.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Зуб провел 14 матчей за «Оттаву», в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.