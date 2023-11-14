Защитник «Сан-Хосе» Охотюк ответил на вопрос, приедет ли он играть в «Торпедо» к Ларионову

Российский игрок обороны «Сан-Хосе» Никита Охотюк, уехавший за океан в 16-летнем возрасте, в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил шансы выступать в КХЛ.

— В КХЛ права на вас до недавнего времени принадлежали «Трактору», но перешли к «Торпедо». Следите ли за этим процессом, участвовали ли как-то в нем?

— Если честно, я не знал, что права на меня обменяют. Сделали и сделали — как я уже говорил, это в хоккее нормальная ситуация. Не скажу, что расстроился или обрадовался. Но за «Торпедо» теперь слежу, смотрю какие-то фрагменты матчей нижегородцев в интернете. Матчи целиком не смотрю — все-таки большая разница во времени, и игр у нас много, все время расписано.

— С Игорем Ларионовым знакомы?

— По телефону общались, когда меня обменяли. С тех пор созваниваемся. А вживую еще не виделись.

— Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров недавно говорил, что, по его мнению, вероятность того, что вы окажетесь в Нижнем Новгороде, — 60-65 процентов. Что сами об этом думаете?

— Контракт с «Шаркс» у меня заканчивается в этом году. Но, как уже говорил, стараюсь ни о чем таком не думать. Живу каждым отдельным днем, который я провожу здесь, в Сан-Хосе. Завтра будет завтра. Задача — доказывать все здесь, пробиваться, завоевывать свое место под солнцем.

— Но переговоров с «Сан-Хосе» по новому контракту еще не было?

— Пока нет. Это не моя работа. Моя работа — играть.

В сезоне-2023/24 Охотюк сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ.

Контракт 22-летнего россиянина с «Шаркс» действует до конца сезона-2023/24.