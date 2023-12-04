Биография Артемия Панарина: бедное детство в России и успех в НХЛ

Жизненный путь крайнего нападающего «Рейнджерс» и сборной России.

Артемий Панарин

Дата рождения: 30 октября 1991 года

Место рождения: Коркино (Челябинская область), СССР/Россия

Рост: 182 см

Вес: 79 кг

Вид спорта: хоккей

Амплуа: крайний нападающий

Клуб: «Рейнджерс» (Нью-Йорк)

Прозвище: Хлебушек

Детство и юность Артемия Панарина

Артемий Панарин родился в городе Коркино в Челябинской области. В трехмесячном возрасте его родители развелись. Мальчика воспитывали дедушка по материнской линии Владимир Ильич Левин и бабушка Нина Степановна. Дед Панарина в прошлом играл в хоккей и футбол. С малых лет Левин привлекал внука к спорту. Владимир Ильич в пять лет подарил Артемию коньки из фигурного катания. Как признался сам мужчина, они были из мусорки, так как у семьи в 90-е были финансовые проблемы.

Шесть раз в неделю и шесть месяцев в году дедушка возил Панарина на старом УАЗе в хоккейную школу «Трактора» в Челябинске. Машина часто ломалась, поэтому Артемий периодически опаздывал на тренировки. У хоккеиста с малых лет была старая и поношенная форма. Бабушка перешивала поношенные вещи. Сверстники смеялись над юным Панариным на тренировках из-за его внешнего вида. Мальчик был очень худым, так как плохо питался. Чтобы заработать какие-то деньги, дед Панарина подрабатывал в охране и продавал молоко, а бабушка продавала пирожки на трассе.

В юности Панарин был маленького роста. Одна из причин — искривление позвоночника. Артемий постоянно сутулился. До 10 лет форвард показывал отличную игру в «Тракторе», но затем случился спад. Хоккеист потерял уверенность на льду и явно уступал в габаритах другим игрокам. В 12-летнем возрасте тренер академии «Трактора» Олег Семендяев отчислил подопечного и отправил его в «Сигнал» — челябинскую школу, которая сильно уступала по уровню предыдущей.

У Панарина был друг-хоккеист Георгий Белоусов. Оба парня выросли в Коркино. Отец Белоусова помог Артемию перебраться в «Витязь». Панарин получил хорошую школу в «Тракторе», поэтому тренеры из Подольска быстро приняли решение. Нападающий быстро освоился в академии «Витязя», набирал много очков, а позже даже стал капитаном команды 1991 года.

Однако условия жизни в интернате Подмосковья были тяжелыми. Панарин мало ел: старшие отбирали хлеб, а в рационе были дошираки. Артемий был худым и маленьким, но агрессивным. Юноше приходилось часто защищать себя. Несмотря на скромные габариты, форвард никогда не давал себя в обиду и пытался давать отпор. Белоусов-младший называл Панарина Клещом из-за его характера — во время драк он вцеплялся в противника и душил его.

Артемий Панарин с бабушкой и дедушкой. Фото Соцсети

Карьера в хоккее

Дебют в КХЛ

Панарин дебютировал в КХЛ в составе «Витязя» в сезоне-2008/09 в возрасте 16 лет. В том сезоне в общей сложности Артемий провел 5 матчей и набрал 1 (0+1) очко. Нападающий заиграл в основной команде при тренере Сергее Гомоляко. Чуть позже его сменил Андрей Назаров. В тот момент у Панарина обнаружили проблемы со спиной. После игр спортсмен использовал обезболивающие. Хоккеист начал быстро расти, а быстрый переход к серьезной силовой подготовке отразился на организме.

В следующем сезоне Панарин стал чаще попадать в обойму основной команды — на его счету было 20 игр и 9 (1+8) очков в регулярном чемпионате-2009/10. Артемий круглыми сутками качал спину, проводив время в тренажерном зале.

Победа на МЧМ-2011 и драфт НХЛ

Панарин в составе молодежной сборной России выиграл молодежный чемпионат мира 2011 года. В финальной игре в Баффало на «HSBC-арене» российская команда, которую тренировал Валерий Брагин, обыграла Канаду со счетом 5:3. Артемий, игравший в четвертой тройке, забил два гола соперникам: один при счете 0:3, а второй — победный. Золото МЧМ-2011 до сих пор остается последним в истории молодежной сборной России.

«Все были удивлены, что я Панарина вообще взял в Баффало, — рассказывал Брагин. — Говорили, он маленький, его за борт в каждой смене будут выкидывать. Но Панарин проехал с нами всю Суперсерию, никого не боялся, в нем есть мужской стержень. Было ясно, что он одарен технически, понимает игру, хорош в завершении. Я тогда говорил, что как только Панарин окрепнет физически, то выйдет на другой уровень».

Во время драфтов НХЛ в 2010 и 2011 годах Панарин оказался не нужен ни одной команде.

Игра за «Ак Барс», СКА и «Витязь»

В январе 2012 года Панарина обменяли из «Витязя» в «Ак Барс» за денежную компенсацию. За неполный сезон-2011/12 Артемий набрал 5 (1+4) очков за 12 матчей в регулярке, а также принял участие в трех играх в плей-офф КХЛ. В результате форвард вернулся в «Витязь».

В 2013 году нападающий стал игроком СКА. Панарин провел в клубе из Санкт-Петербурга два с половиной сезона. В 2015 году он помог армейцам выиграть Кубок Гагарина. В победном плей-офф за СКА Артемий набрал 20 (5+15) очков за 20 игр. Нападающий получил несколько индивидуальных призов, включая премию «Прогресс сезона» и «Золотой шлем».

Артемий Панарин в СКА. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Карьера в НХЛ

В апреле 2015 года Панарин подписал контракт новичка на два года с «Чикаго». Артемий играл в одном звене с американцем Патриком Кейном и россиянином Артемом Анисимовым. В своем первом сезоне в НХЛ Панарин набрал 77 (30+47) очков в 80 матчах регулярки, в плей-офф — 7 игр и 7 (2+5) очков. По итогу сезона-2015/16 нападающий получил приз лучшему новичку года «Колдер Трофи».

В декабре 2016 года «Блэкхокс» продлили контракт с Панариным до сезона-2018/19 со средней годовой зарплатой в 6 миллионов долларов. В июне 2017 года Панарин в результате обмена ушел в «Коламбус», где провел два сезона.

Летом 2019 года во время межсезонья в НХЛ Панарин стал неограниченно свободным агентом. На россиянина претендовало несколько команд, включая «Айлендерс», «Чикаго» и нескольких других. В итоге выбор пал на «Рейнджерс». Артемий подписал контракт на семь лет с клубом из Нью-Йорка с общей зарплатой в размере 81,5 миллиона долларов. Хлебушек получает в год примерно 12,5 миллиона. Россиянин является одним из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ и самым высокооплачиваемым среди соотечественников.

В сезоне-2019/20 Панарин набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах в регулярном чемпионате НХЛ, в плей-офф — 3 игры и 2 (1+1) очка.

В сезоне-2021/22 российский форвард принял участие в 75 играх регулярки НХЛ и набрал 96 (22+74) очков. В плей-офф Панарину удалось набрать 16 (6+10) очков в 20 играх. Его команда при выдающийся игре вратаря Игоря Шестеркина дошла до финала Восточной конференции.

В сезоне-2022/23 Панарин снова был близок к 100 очкам в регулярке, но пропустил концовку из-за травмы — в итоге Артемий набрал 92 (29+63) очка. Выступление в плей-офф получилось бледным — за 7 игр всего 2 (0+2) очка. Форварда критиковали за ранний вылет из Кубка Стэнли.

Осенью 2023 года Панарин установил исторический клубный рекорд для «Рейнджерс» благодаря результативной серии из 15 игр подряд в НХЛ. Ранее лучший показатель был у канадца Рода Жильбера в сезоне 1972 / 1973 — тогда он набирал очки в 14 матчах кряду. Кроме того, Панарин побил рекорд среди российских хоккеистов. Его предыдущим обладателем был Дмитрий Квартальнов («Бостон»), который набирал очки в 14 встречах подряд в сезоне 1992 / 1993.

Достижения Артемия Панарина

Командные

Обладатель Кубка Гагарина-2015 (в составе СКА)

Золото МЧМ-2011 (с молодежной сборной России)

Вице-чемпион мира 2015 года (в составе сборной России)

Двукратный бронзовый призер ЧМ (2016, 2017)

Личные

Обладатель награды «Прогресс сезона"-2015 (в составе СКА)

Обладатель приза «Золотой шлем» — 2015 (вместе со СКА)

Приз лучшему новичку сезона-2016 «Колдер Трофи» (с «Чикаго»)

Попадал в сборную новичков НХЛ (2016)

Обладатель награды «Харламов Трофи» (2016)

Лучший бомбардир ЧМ-2017

Член символической сборной ЧМ-2017

Лучший нападающий ЧМ-2017

Трижды попадал в сборную всех звезд НХЛ (2017, 2020, 2023)

Скандал с Назаровым

В феврале 2021 года бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью американскому изданию The Greanville Post рассказал о нападении Панарина на 18-летнюю девушку в Латвии в декабре 2011 года в отеле Radisson. По словам российского специалиста, эпизод случился после гостевой игры против рижского «Динамо». Назаров утверждал, что Панарин несколько раз ударил девушку из-за отказа заняться с ним сексом. Автор статьи Калеб Маупин также написал следующее: «Панарина вовремя остановила полиция, а чуть позже все обвинения с игрока были сняты».

«Я должен был спасти Артемия, иначе он был бы привлечен к уголовной ответственности по всей строгости закона... Панарина пришлось спасать за взятку», — приводятся слова Назарова в материале The Greanville Post.

Панарин опроверг все обвинения и взял временный отпуск в команде. Бывший одноклубник Артемия по «Витязю» тоже назвал информацию недостоверной. По словам хоккеиста, никаких драк в тот вечер не было, а сумма взятки никак не сходится с уровнем зарплат спортсменов в те годы. Слова Назарова при этом воспринимались как личная месть Панарину, который в то время в США допустил критику жизни на родине.

Личная жизнь Артемия Панарина

Артемий Панарин женат на Алисе Знарок, дочери бывшего тренера сборной России Олега Знарка. Об их отношениях говорили несколько лет, о регистрации брака стало известно в ноябре 2020 года.

В январе 2023-го пара стала родителями — у них родился сын по имени Лука. При этом появление ребенка на свет было скрыто от публики. Летом того же года Панарин с Алисой возил мальчика на родину в Коркино к дедушке и бабушке.

Панарин в отпуске проводит время в деревне и рассказывал об особом удовольствии отдыхать на родине в отрыве от цивилизации. Раньше в его соцсетях появилось видео поездок на старых автомобилях или мотоцикле, мемами также становились короткие записи его посиделок за столом в частных домах.

«Уезжал на неделю в деревню кормить комаров, — говорил Панарин в интервью matchtv.ru. — Сначала вообще не понимал — где я забазировался. Оводов сменяли мошки, мошек сменяли комары — долбят тебя постоянно, просыпаешься красный. Но, оказалось, это делает сильнее. Я раньше всегда ездил на Алтай, но прекратил эту традицию, балбес».

У Панарина есть домашний питомец по имени Рыжий — пес породы джек-рассел-терьер.

Летом 2022 года Панарин сообщил, что у него обсессивно-компульсивное расстройство. В результате этого российский хоккеист сократил активность в социальных сетях. Также известно об отказе форварда от использования смартфона. Он общается с помощью кнопочного телефона Nokia, который не поддерживается во всех штатах США, а потому в таких случаях на выездах команды для связи с женой одалживает смартфоны у одноклубников.

«Как фляга брызгать начинает, — цитирует Панарина matchtv.ru. — У меня ОКР, знаете про такое расстройство? У нас каждый день новые взгляды на мир. Сейчас я к этому отношусь с удовольствием. Как будто освободился, раньше сидел часами в социальных сетях, в YouTube, с утра в туалете поднялся — локти на коленках отпечатались».

Артемий Панарин и Алиса Знарок. Фото Соцсети

Почему у Панарина прозвище Хлебушек

Фамилия Артемия Панарина созвучна с американской сетью гипермаркетов-пекарен Panara Bread. Во время игры в «Чикаго» тренеры и одноклубники называли россиянина — Breadman (с англ. перевод — «хлебный человек» или «хлебушек»). Болельщики команд, где выступал Панарин, иногда бросают батоны на лед в честь форварда. Клубное кафе «Блэкхокс» продавало хлебного болванчика, когда Артемий играл в Чикаго.

Сколько зарабатывает Панарин

В сезоне-2022/23 Панарин вошел в топ-3 самых дорогих игроков НХЛ. Россиянин стал вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги. Годовая зарплата нападающего составила 12,5 миллиона долларов. Артемий уступил первую строчку канадскому форварду Тайлеру Сегину из «Далласа». У него за сезон — 13 миллионов долларов.

У Панарина есть собственный благотворительный фонд. На его базе проводят выставочные игры с известными хоккеистами, а вырученные средства направляют на лечение детей и взрослых от серьезных заболеваний.

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