Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:15

Панарин уничтожил бывшую команду. «Чикаго» превратилось в посмешище

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Артемий Панарин празднует заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
А Кравцов забил второй гол в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Рейнджерс» — 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)
Голы: Хытил — 8 (Лафренье, Фокс), 13:04 — 0:1. Панарин — 8 (Фокс, Трочек), 16:55 — 0:2. Какко — 7 (Хытил, Лафренье), 19:03 — 0:3. Курашев — 4, 21:33 — 1:3. Труба — 2 (Зибанежад, Панарин), 30:28 — 1:4. Трочек — 11 (бол., Фокс, Зибанежад), 39:44 — 1:5. Кравцов — 2 (Панарин, Линдгрен), 48:56 — 1:6. Шнайдер — 5 (Какко), 53:37 — 1:7.
Вратари: Содерблум — Шестеркин.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 30 (10+9+11) — 26 (8+11+7).
Наши: — - Кравцов (12.15/1/+1), Панарин (17.42/4/+3).
Чикаго. United Center. 17 365 зрителей.

Артемий Панарин перешел в «Чикаго» сразу после того, как клуб выиграл Кубок Стэнли в третий раз за шесть лет. Летом 2015-го казалось, что чемпионское окно команды еще не закрылось. Но вот прошло семь лет, и «Чикаго» на самом дне.

Не буду даже вспоминать о скандалах, связанных с клубом, — речь о развитии и результатах. Бестолковые обмены, нелепые подписания и полная некомпетентность руководства — вот что сделало последние годы в команде легендарного Патрика Кейна кошмаром.

Можно представить, с какой грустью Кейн смотрел за тем, как Панарин разрывает его команду. Уже в начале матча Артемий забросил свою восьмую шайбу в сезоне.

Нападающий «Чикаго» Атанасиу недавно недоумевал, как защитник «Рейнджерс» Троуба получает такие большие деньги и не забивает. Как думаете, в каком матче Джейкоб должен был открыть счет своим голам в сезоне?

Ну а добил хозяев Виталий Кравцов. Для него этот гол очень важен: может быть, теперь у челябинского воспитанника попрет?

За Кейна очень обидно: вряд ли человек, который уже 15 лет играет за «Чикаго», заслужил такое. Но скоро все может измениться. На Патрика претендуют много клубов, в том числе и «Рейнджерс». Ждем воссоединения связки с Панариным?

Кирилл Капризов (слева). В ритме Овечкина и Малкина. Капризов быстро выбил две сотни очков в НХЛ
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Чикаго Блэкхокс
2
5
Читайте также
Ушел на тот свет в 18 лет. Шокирующая смерть российского хоккеиста в Канаде
Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ
Солист «На-На» отреагировал на сообщения о госпитализации дочери
Reuters сообщило о задержании участников Pussy Riot за акцию на финале ЧМ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В ритме Овечкина и Малкина. Капризов быстро выбил две сотни очков в НХЛ