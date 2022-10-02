Обзор дня в НХЛ: Чинахов забил команде Овечкина, а Свечников зажигает на предсезонке

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До старта нового сезона НХЛ остается всего пять дней, поэтому молодым игрокам, которые борются за основной состав, необходимо выкладываться по полной. Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов проблем с мотивацией не испытывает. Сегодня в домашнем матче против «Вашингтона» он стал автором победной шайбы (2:1), был признан третьей звездой встречи, а в последних двух играх на счету россиянина три гола.
«Егор очень заряжен. В этом лагере он выглядит более уверенным, чем в прошлом, и это неудивительно. Чинахов немало трудился летом, чтобы подтянуть многие аспекты. У него отличный бросок. Посмотрите, как здорово он сегодня сыграл в эпизоде с голом», — сказал главный тренер «Блю Джекетс» Брэд Ларсен. Очевидно, что с таким настроем шансы форварда закрепиться в основе прилично растут. Уже несколько раз Егора пробовали в одном звене с Марченко, но пока Кирилл выглядит не так ярко, как его соотечественник.
В составе «Вашингтона» сегодня отсутствовали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а автором единственной шайбы команды стал белорусский нападающий Алексей Протас. Форвард попал в заявку в четвертой игре подряд. Российский защитник Дмитрий Орлов провел на льду 23 минуты и 48 секунд (больше всех в «Кэпиталз»), нанес два броска, провел два силовых приема и заработал две минуты штрафа.
«Каролина» основным составом переиграла экспериментальный вариант «Флориды» (4:3), перебросав при этом соперника почти в пять раз (47-10). В составе победителей вновь был заметен Андрей Свечников. Российский нападающий сыграл в звене с Йеспери Котканиеми и Мартином Нечасом, набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой встречи. Всего в этой предсезонке на счету форварда 4 (2+2) балла. В игре с «Пантерз» за 16:19 (2:55 — в большинстве) у Свечникова один бросок в створ ворот и два силовых приема.
«Блюзмены» сегодня уступили «Далласу» (2:5), но, кажется, российская бригада музыкантов уже готова к старту чемпионата. Павел Бучневич и Владимир Тарасенко в очередной раз продемонстрировали отличное взаимопонимание и организовали гол в большинстве. Для Павла это уже вторая заброшенная шайба на предсезонке, а на счету Владимира две результативные передачи. Иван Барбашев сегодня был не так заметен, но поучаствовал в эпизоде с голом Логана Брауна. Обе шайбы «Сент-Луиса» были заброшены в третьем периоде.