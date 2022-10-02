Обзор дня в НХЛ: Чинахов забил команде Овечкина, а Свечников зажигает на предсезонке

Молодой форвард принес «Коламбусу» победу.

До старта нового сезона НХЛ остается всего пять дней, поэтому молодым игрокам, которые борются за основной состав, необходимо выкладываться по полной. Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов проблем с мотивацией не испытывает. Сегодня в домашнем матче против «Вашингтона» он стал автором победной шайбы (2:1), был признан третьей звездой встречи, а в последних двух играх на счету россиянина три гола.

«Егор очень заряжен. В этом лагере он выглядит более уверенным, чем в прошлом, и это неудивительно. Чинахов немало трудился летом, чтобы подтянуть многие аспекты. У него отличный бросок. Посмотрите, как здорово он сегодня сыграл в эпизоде с голом», — сказал главный тренер «Блю Джекетс» Брэд Ларсен. Очевидно, что с таким настроем шансы форварда закрепиться в основе прилично растут. Уже несколько раз Егора пробовали в одном звене с Марченко, но пока Кирилл выглядит не так ярко, как его соотечественник.

В составе «Вашингтона» сегодня отсутствовали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а автором единственной шайбы команды стал белорусский нападающий Алексей Протас. Форвард попал в заявку в четвертой игре подряд. Российский защитник Дмитрий Орлов провел на льду 23 минуты и 48 секунд (больше всех в «Кэпиталз»), нанес два броска, провел два силовых приема и заработал две минуты штрафа.

Свечников снова набрал очки

«Каролина» основным составом переиграла экспериментальный вариант «Флориды» (4:3), перебросав при этом соперника почти в пять раз (47-10). В составе победителей вновь был заметен Андрей Свечников. Российский нападающий сыграл в звене с Йеспери Котканиеми и Мартином Нечасом, набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой встречи. Всего в этой предсезонке на счету форварда 4 (2+2) балла. В игре с «Пантерз» за 16:19 (2:55 — в большинстве) у Свечникова один бросок в створ ворот и два силовых приема.

Россияне «Сент-Луиса»

«Блюзмены» сегодня уступили «Далласу» (2:5), но, кажется, российская бригада музыкантов уже готова к старту чемпионата. Павел Бучневич и Владимир Тарасенко в очередной раз продемонстрировали отличное взаимопонимание и организовали гол в большинстве. Для Павла это уже вторая заброшенная шайба на предсезонке, а на счету Владимира две результативные передачи. Иван Барбашев сегодня был не так заметен, но поучаствовал в эпизоде с голом Логана Брауна. Обе шайбы «Сент-Луиса» были заброшены в третьем периоде.