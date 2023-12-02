Крутой ноябрь Кучерова. Россиянин стал первой звездой НХЛ

Форвард «Тампы» признан лучшим игроком месяца.

Никита Кучеров провел классный ноябрь. Он назван лучшим российским игроком месяца в проекте «СЭ» и первой звездой по версии НХЛ. Лига поставила в тройку с Никитой двух защитников — Кейла Макара из «Колорадо» и Куинна Хьюза из «Ванкувера».

Кучеров набрал 28 (9+19) очков в 14 матчах ноября, отметился результативными действиями в 12 из них и завершил месяц на серии из 8 игр (4+12). 30-летний российский волшебник подарил несколько ярких моментов.

Канадское турне

Кучеров результативно провел три выездных матча «Тампы» в начале месяца. Забивал и ассистировал в каждом из них, вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ.

— 1+4 против «Оттавы» (6:4), 86-й номер «Лайтнинг» не попал в протокол только при третьем голе гостей, раздал четыре голевые передачи и забросил последнюю шайбу своей команды в этой игре.

— 2+2 против «Торонто» (5:6 ОТ), 86-й номер против принципиального соперника «Тампы» в первом периоде собрал по голу и передаче в равных составах и большинстве, гости здорово реализовывали моменты и организовали замену вратаря Самсонова, но упустили инициативу и проиграли в овертайме.

— 1+1 против «Монреаля» (5:3), 86-й номер открыл счет на 22-й секунде фирменным броском и в концовке стал автором голевой передачи щелчком под добивание.

«Тампа» в этом сезоне оставляет вопросы о своем кубковом статусе и отправилась в Канаду после двух поражений от «Сиэтла» (3:4 ОТ) и «Коламбуса» (2:4). Кучеров в этих матчах оставался без очков, а после победы в Оттаве в своем привычном стиле мог заметить: да, удалось исправиться, но команда должна играть лучше.

«Думаю, все началось с того, что Куч организовал эти шайбы и показал нам, как играть и действовать с такой отдачей. Он вел нас [за собой] весь вечер. Не только в части голов и передач, но и в том, как он играл», — сказал после матча в Оттаве форвард «Лайтнинг» Майкл Эйссимонт.

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Бедард и Макдэвид

Кучеров из-за недомогания пропустил матч с «Каролиной» (0:4) и со всей командой не набрал очки против «Сент-Луиса» (0:5). «Тампа» впервые в сезоне осталась без голов и продлила засуху после возвращения своего главного бомбардира. «Он один из лучших, если не лучший игрок, особенно в большинстве. Ребята старались, но мы не можем заменить парня вроде Куча», — сказал Стэмкос после домашней встречи с «Харрикейнз».

Безголевые матчи «Тампы» попали на неделю между играми с «Чикаго» (3:5 дома и 4:2 в гостях). На своем льду российский форвард отметился голом, в гостях у «Блэкхокс» — передачей и больше запомнился не самым сокрушительным приемом против первого номера драфта-2023, нового канадского гения Бедарда.

Кучеров вернул яркость в своей игре против «Эдмонтона» (6:4). «Ойлерз» с Макдэвидом завалили старт сезона и доигрались до смены тренера, Коннор после предыдущей космической регулярки в этой дал шанс всем звездам в борьбе за «Арт Росс» и другие призы. Никита в матче против команды лучшего хоккеиста мира набрал 2+1, оба гола провел при попытках найти партнеров передачами — после рикошета от защитника и отскока под добивание.

Россиянин на этот раз затмил Макдэвида и пообщался с североамериканскими журналистами знакомо лаконично такими ключевыми словами: «Не знаю, не знаю. Главное играть по системе, играть правильно, искать пространство и возможности. Ничего не меняется, главное — следовать плану, придерживаться этого плана, играть по системе. Я стараюсь по полной против любой команды, не так важно, с кем встречаемся. Нам нужно цельно проводить все три периода. Нет, пока мы очень далеки от хорошего хоккея».

Магия от Кучерова помогла «Тампе» в матче с «Бостоном» (5:4 ОТ). Суперпас россиянина с неудобной руки из угла площадки соединил старания Хедмана по сохранению шайбы в чужой зоне и завершение Стэмкоса на последних секундах третьего периода.

«Я знаю, на что способен Куч. Я видел, что Куч собирается сыграть бэкхендом. Может, в лиге найдется только еще один парень, способный сделать такой пас. Я знал, что будет. Он попытался исполнить это — и, если бы передача проходила, я получал хороший шанс послать шайбу в ворота. Просто игра мирового класса», — сказал Стэмкос.

Фото USA Today Sports

Рекордные 6 очков за матч

Кучеров мощно провел выездной матч с «Каролиной» (8:2). Все хоккеисты «Лайтнинг» нанесли всего 15 бросков (1+6+8) по воротам Раанты, были вынуждены догонять и отличились восемь раз за вечер. Василевский выиграл первый матч в сезоне после операции и восстановления, а Пойнт оформил хет-трик.

Никита забил дважды, сделал четыре передачи при показателе полезности «плюс 4» за 20 с половиной минут на льду. Он создавал и завершал в привычном режиме в большинстве и равных составах, оригинальными решениями и финтами проходил не только чужих, но своих — как Хедмана перед первым голом. Немного не получилось разве что при одном из трех бросков за вечер, когда выход один на один остановил вратарь «Харрикейнз».

6 очков за матч — это личный рекорд Кучерова, повторение клубного достижения «Лайтнинг» и второй показатель для россиян в истории НХЛ (на балл больше набирал только Сергей Макаров). По такому случаю Никита снова пообщался с североамериканскими журналистами. «Тампа» выложила очередное короткое видео из раздевалки, на котором хоккеист цеплялся за крючок шкафчика и ответил на несколько вопросов. До феерии на льду или знаменитой пресс-конференции после чемпионства-2021 такие интервью явно не дотягивают.

«Думаю, мы не играли хорошо в первом периоде, вышли на второй и пару раз получили большинство, хорошо его разыграли. Поймали момент, играли все лучше. Да, у нас с ребятами все получалось. Не знаю даже, что сказать, просто рад, что выиграли. Да, мы просто стараемся играть правильно, следовать плану на игру, нужно его выполнять. А Вася был хорош, как будто не пропускал столько матчей. Рад за него. Рад, что он одержал первую победу. Все счастливы, что он вернулся», — улыбку на лице Кучерова вызвал только вопрос о возвращении Василевского.

Фото USA Today Sports

Декабрь

Кучеров закрыл ноябрь 0+2 в матче с «Питтсбургом» на выезде (2:4). «Лайтнинг» в очередной раз мощно начали игру, Никита дважды ассистировал партнерам, а «Пингвинз» много выручал вратарь Джарри. Российский форвард привычно генерировал шансы для партнеров, непросчитываемых пасов и умных переводов было достаточно, во втором периоде вскрылась и обратная сторона — соперник сравнял счет в двух быстрых атаках после потерь нападающего. Для хозяев льда вечер стал уникальным после гола Джарри в оставленные ворота Василевского.

Кучеров вошел в первый месяц зимы в статусе лучшего бомбардира лиги — 39 очков (15 голов, 24 передачи) за 23 матча. Никита также идет среди лидеров по числу бросков по воротам (111, 1-е место), голам (15, делит 2-е) и передачам (24, 3-е), а также голам (6, делит 5-е) и передачам (13, 2-е) в большинстве.

На границе топ-10 гонки бомбардиров возник Макдэвид. Коннор за пару недель в конце ноября набрал больше очков, чем за месяц и неделю до этого, в трех играх с «Вашингтоном», «Анахаймом» и «Вегасом» записал на свой счет 12 (2+10) баллов за результативность. Всего у самого ценного игрока лиги 29 (8+21) очков в 20 матчах.

Кучеров был лучшим бомбардиром сезона НХЛ один раз, в регулярном чемпионате-2018/19 форвард переписал российский рекорд результативности (128 очков) и был признан самым ценным хоккеистом по версии лиги и игроков («Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»). Этой осенью двукратный обладатель Кубка Стэнли сделал сильную заявку на новый рекорд и второй в карьере «Арт Росс».

Заодно Кучеров обошел Игоря Ларионова в топ-10 российских ассистентов в истории НХЛ и движется к топ-10 российских бомбардиров — 768 очков (291 гол, 477 передач) в 667 матчах. На его пути в десятку — Сергей Зубов (771 в 1068 играх), Павел Буре (779 в 702) и Алексей Яшин (781 в 850). У вершины — Сергей Федоров (1179 в 1248) и продолжающие свои гонки за рекордами Евгений Малкин (1249 в 1085) и Александр Овечкин (1499 в 1367).