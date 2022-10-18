«Мы сделаем все, чтобы он не уезжал в Россию». В «Миннесоте» носят Капризова на руках

В клубе не хотят отпускать игрока домой летом.

Кирилл Капризов проводит свой третий сезон в НХЛ, но для всей Миннесоты он уже успел стать настоящим героем. В минувшем регулярном чемпионате форвард установил клубный рекорд по очкам, набрав 108 (47+61) баллов в 81 матче. Россиянин стал первым игроком в истории «Уайлд», который покорил отметку в 100 очков за сезон.

Североамериканские журналисты уверены, что потенциал Капризова еще больше, и рассчитывают увидеть от форварда полноценную заявку на «Арт Росс Трофи», который в истории клуба никто не выигрывал. Неудивительно, что руководство «Миннесоты» готово носить Кирилла на руках, ведь в межсезонье им пришлось прилично понервничать.

Неожиданные трудности

Минувшим летом Капризов был в центре внимания. Дважды ему отказали во въезде в США из-за проблем с рабочей визой, неожиданно возникли слухи о покупке Кириллом военного билета, и, кроме этого, он перенес небольшую операцию в Германии. Все это ни на секунду не давало расслабиться боссам клуба. До следующего межсезонья еще очень далеко, но владелец «Уайлд» Крэйг Липолд уже переживает.

«Мы сделаем все, чтобы он захотел остаться в США и не уезжал в Россию. Надеюсь, его семья прилетит сюда, однако говорить сейчас об этом рано. Вероятно, эта задача находится на чьем-то радаре, но не на моем. Но мы определенно хотели бы оставить его здесь, чтобы нам не пришлось заниматься непредвиденными вопросами летом», — сказал на днях бизнесмен.

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Липолд в полном восторге от Капризова и нередко публично высказывался о его влиянии на команду. Форварду должно быть приятно такое внимание, так как складывается впечатление, что со времен Александра Овечкина ни один владелец клуба НХЛ не относился к русскому игроку как к чему-то священному. При этом Крэйг — очень уважаемая персона в мире хоккея. Ранее он владел «Нэшвиллом», а в 2008 году купил «Миннесоту». В январе издание The Hockey News опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в хоккее, и в топ-100 Липолд занял шестое место. Крэйг отчетливо понимает, что пока Капризов демонстрирует на льду такой уровень, то трибуны «Эксель-Энерджи Центра» пустовать не будут.

«Честно говоря, я не сижу и не думаю о том, что он сделает для нас в будущем. Но я знаю, что он уже сделал для нашего клуба. Я смотрю на его способности и уровень мастерства — это что-то невероятное. Кирилл — такой хороший парень, и он никогда не жалуется. У него всегда улыбка на лице. Приятно иметь такого хоккеиста в команде. Он будет в пятерке лучших игроков лиги в течение следующих 10 лет. Я в этом полностью уверен», — сказал Липолд. Летом бизнесмен на пару с генеральным менеджером клуба Биллом Герином не скрывали своего беспокойства. Когда Кирилл не мог попасть в страну, к делу даже пришлось подключать юристов, а также дипломатов в консульстве США в Стамбуле, чтобы помочь россиянину получить рабочую визу.

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

Влияние на коллектив

Капризов ворвался в НХЛ и с ходу зарекомендовал себя важным фактором для создания правильной атмосферы в команде. Неудивительно, почему за него стоят горой в том числе и партнеры. На днях форвард «Уайлд» Матс Зуккарелло поведал изданию The Athletic классную историю, которая в очередной раз доказывает, что Капризов умеет расположить к себе всех. «Кирилл для меня теперь словно старший сын. После рождения дочери можно сказать, что у меня двое детей. Если Кирилл не приходит к нам на ужин, то он звонит моей дочке по видеосвязи, чтобы пожелать ей сладких снов. Он поет ей песни на ночь каждый раз. Он наш дядя Кирилл. Мы это ценим», — рассказал Матс.

Такое внимание и признание со всех сторон помогает российскому форварду чувствовать себя в Миннесоте как дома. На старте чемпионата «Дикари» потерпели три поражения подряд, но Капризов набрал очки в каждом матче и на его счету 5 (3+2) баллов. «Способность Капризова становиться королем игры благодаря своей скорости, силе и мастерству, забивать голы ставит его на шаг выше остальных. Через три года он будет лучше, чем сейчас, и это устрашающе для всей НХЛ», — написал известный журналист Дэн Розен. На данный момент немного смущает показатель полезности «-8», но с такой обороной и не проснувшейся вратарской линией требовать от россиянина чудес в защите не стоит.

Капризов классно смотрится на старте, и это при том, что его физические кондиции пока далеки от идеала. Форварду по силам замахнуться если не на «Арт Росс», то на новый личный рекорд результативности точно. Очевидно, что последнее, о чем сейчас думает форвард, так это о будущем лете и где он его проведет. В любом случае руководство клуба не может препятствовать игроку в его передвижениях в отпуске. С учетом всех обстоятельств по окончании прошлого сезона Билл Герин лично попросил Кирилла не ехать домой, однако он не последовал совету генерального менеджера. «Что мне нужно было делать? Сказать: нет, ты не можешь поехать домой? Люди хотят домой. Они хотят увидеть свои семьи. Они просто хотят быть дома независимо от того, что происходит. Я не виню его», — говорил Герин. И поспорить здесь действительно трудно.