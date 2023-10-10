Новый Макдэвид или обычный парень? В НХЛ заходит еще один суперюниор

Коннор Бедард — надежда «Чикаго» на светлое будущее.

Этой осенью вокруг Коннора Бедарда уровень ажиотажа, сопоставимый тому, что когда-то получил его звездный тезка. Как иначе, если тебя уже в 15 лет нарекли наследником Гретцки, Лемье, Кросби и Макдэвида? Каждая твоя смена разглядывается под микроскопом. Каждое успешное действие расценивается как гениальное. Каждое движение сравнивается с другими обладателями титула Next One. Каждая неудача — повод для хейтеров уколоть и саркастически крикнуть: «И это наследник легендарных канадцев!» И подобная повестка будет встречаться в СМИ на протяжении всего текущего сезона — можете не сомневаться.

Яркая предсезонка «кленового» вундеркинда не оставила североамериканским коллегам варианта, кроме как еще до начала чемпионата наградить первого номера последнего драфта «Колдер Трофи». И его дебютный сезон за «Чикаго» точно будут рассматривать в контексте сравнений с Макдэвидом. Тем более что у двух Конноров помимо имени так много общего: исключительный статус, позволивший зайти в систему CHL уже в 15 лет, россыпь призов на юниорском уровне, золото ЮЧМ и МЧМ. Роднит двух канадцев и аналогичный набор сильных качеств: орлиное видение площадки, высочайший хоккейный IQ, великолепная техника работы руками, посаженное катание, непредсказуемость, моментальная скорость принятия решений.

Фото USA Today Sports

Нет у Бедарда, пожалуй, лишь двух элитных качеств Макдэвида — сверхзвуковой скорости и ртутных ног, которые позволяют ему улетать в отрыв от соперников за пару шагов. Во многом благодаря им во время дебюта капитана «Эдмонтона» складывалось ощущение — в лигу прилетел настоящий инопланетянин. Возможно, поэтому 98-й номер «Блэкхокс» пока не видится таким же гостем из космоса на фоне лучшего хоккеиста мира.

Для многих может стать сюрпризом, но у Макдэвида в коллекции нет «Колдера». Его единственную и уникальную попытку взять трофей в сезоне-2015/16 помножил на ноль перелом ключицы, полученный в столкновении с Брэндоном Мэннингом и Майклом Дель Зотто, а когда он вернулся на лед после 37 матчей в лазарете, то уже банально не сумел догнать в гонке новичков Артемия Панарина.

При отсутствии травм Бедард действительно главный фаворит на приз лучшему новичку сезона. Хотя бы потому, что в «Чикаго» ему сразу же создали максимально тепличные условия для роста: позиция первого центра, безлимитный абонемент на большинство в первой спецбригаде, непомерный айстайм, право слегка переигрывать смены и тянуть одеяло на себя — все это канадец должен получить с первых же матчей. Руководству «Блэкхокс» точно не нужен плей-офф в ближайшие пару лет — куда полезнее им будет вложиться в комфортное развитие игрока, который в ближайшее десятилетие будет определять их лицо, и продолжить собирать высокие драфт-пики.

Сейчас игровое время очередного Next One прогнозируется в районе 20-22 минут за матч. В «Реджайне» ни у кого не возникало сомнений относительно его способности подолгу находиться на льду, здоровья и физической готовности. Бедарду несильно повезло с ростом — для нынешней НХЛ его 178 сантиметров выглядят скромно. Но его мышечная масса и плотность всегда позволяли ему конкурировать с соперниками на несколько лет старше его. Достаточно посмотреть на него без формы, чтобы увидеть вместо ног не спички, а две прочные бетонные колоны, благодаря которым его тяжело усадить на пятую точку. Примерно то же самое можно сказать про плечевой пояс — там нет никакой мальчишеской субтильности.

Однако все это не дает гарантий на уровне НХЛ, где его будут бить гораздо сильнее, чем отмороженные переростки в WHL. К игре за «Чикаго» он готов. Только никто не знает, как поведет себя его здоровье на фоне постоянных перелетов, спаренных матчей, перегрузок на льду и града силовых приемов, которые посыплются на него уже в начале регулярки. Даже акселерат и физический мутант Леон Драйзайтль, выглядевший в 18 лет взрослым мужиком, в свой дебютный сезон за «Эдмонтон» выдержал чуть меньше 37 матчей, прежде чем отправился дозревать обратно в юниорскую лигу.

Излишняя зацикленность на Бедарде создает впечатление, будто у него вообще нет конкурентов в битве за «Колдер». Разумеется, это не так. Борьбу ему могут навязать сразу несколько человек. Это и 21-летний голкипер Девон Леви, который, скорее всего, начнет сезон в качестве первого номера прогрессирующего «Баффало», и его однокурсник по драфту Адам Фантилли, застолбивший место в центральной оси «Коламбуса», и другой выпускник минувшего распределителя Лео Карлссон, которому некоторые рисуют на краях Тревора Зеграса и Троя Терри. Но его главным соперником должен стать 19-летний малыш Логан Кули, намеренно пересидевший лишний сезон в студенческом хоккее и приехавший в «Аризону» достаточно спелым для регулярной игры в топ-6 «Койотис».

Фото USA Today Sports

Как и новая звезда «Ястребов», американец с великолепным дриблингом, потрясающим катанием и мягкими руками получит в захолустной команде максимально комфортный стартовый набор. Разница лишь в том, что и у Кули, и у Карлссона с Фантилли уровень партнеров выше, чем у Бедарда. Как бы ни был индивидуально силен Макдэвид, дебютный сезон он провел рядом с повзрослевшими Леоном Драйзайтлем и Райаном Ньюджентом-Хопкинсом, а также с вполне состоявшимся Тэйлором Холлом и Джорданом Эберле. Что до Бедарда, то за ним сейчас — все тот же Холл и выжженная земля.