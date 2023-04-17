Кто станет чемпионом? Кто зажжет ярче — Панарин или Кучеров? Прогнозы на плей-офф НХЛ

В ночь с 17 на 18 апреля стартует битва за Кубок Стэнли.

Прогноз Артура Хайруллина

«Бостон» выглядит еще более очевидным фаворитом, чем «Колорадо» год назад. Рекордная регулярка, классное усиление в дедлайн (Дмитрий Орлов, Тайлер Бертуцци, Гарнет Хэтэуэй), шикарная вратарская линия, три мощнейших тройки нападения — у «Бостона» просто нет слабых мест.

«Рейнджерс» должны выигрывать свой дивизион — ни «Нью-Джерси», ни «Каролина», ни даже «Айлендерс» с блистательным Сорокиным не смогут встать на пути у команды Шестеркина и Панарина. Но чтобы обыграть «Бостон», нужно что-то по-настоящему невероятное. Глядя на состав «Рейнджерс», особенно атакующую линию, впадаешь в ступор — тут куча суперзвезд. Но приобретения Кейна и Тарасенко сделали бы любой клуб главным фаворитом сезона года три назад, а не сейчас.

Если «Бостон» выиграет Кубок, уверен, что приз самому ценному игроку плей-офф получит шведский вратарь Линус Улльмарк. Да, в атаке выделяется Пастрняк, но как дать «Конн Смайта» ему, а не вечным Бержерону или Маршану?

Уже устал считать, сколько раз все эксперты прогнозировали успешное выступление «Торонто» в плей-офф. Каждый год можно услышать, что наконец-то Мэттьюс, Марнер и прочие вечно молодые таланты созрели для похода за кубком, но дорога регулярно заканчивается в первом раунде.

Несмотря на то что, по моему прогнозу, «Рейнджерс» задержатся в плей-офф на раунд больше «Тампы», ставлю на Никиту Кучерова как лучшего российского бомбардира Кубка Стэнли. Кучеров — самый настоящий кубковый игрок, а в серии с «Торонто» хоккей вряд ли будет закрытым, что даст Никите максимум возможностей набрать как можно больше очков.

Прогноз Михаила Зислиса

Будет вселенская несправедливость перед всем хоккейным человечеством, если величайший игрок современности Коннор Макдэвид останется без Кубка Стэнли. Канадец проводит выдающийся сезон, набрал 153 очка в регулярном чемпионате и как никто заслужил стать чемпионом.

Его «Эдмонтон» нельзя назвать фаворитом номер один, но по сравнению с прошлыми сезонами команда стала опытнее и сбалансированнее. Приход в дедлайн из «Нэшвилла» шведского защитника Маттиаса Экхольма серьезно улучшил оборону. Если молодой по вратарским меркам Джефф Скиннер не допустит спада, то «Ойлерс» могут пошуметь. В прошлом плей-офф остановить Макдэвида было почти невозможно, а сейчас у него в помощниках здоровый Леон Драйзайтль и два десятка голодных до больших побед мужиков.

Изначальная вера в «Эдмонтон» базируется на факторе Макдэвида. Суперзвездный форвард обязан выдать выдающийся плей-офф, и тогда у его команды появится реальный шанс завоевать титул. В случае выполнения этой задачи сложно представить, что «Конн Смайт Трофи» может достаться кому-то еще.

Год назад только отсутствие опыта помешало «Торонто» на этой же стадии дожать «Тампу» после того, как «Мэйпл Ливз» повели в серии 3-2. Оценить готовность самой популярной команды Канады к преодолению стартового раунда Кубка Стэнли впервые с 2004 года непросто. Много раз за почти два десятка лет казалось, что команда созрела для больших задач. Красивые мечты быстро разбивались о суровую действительность. Однако сейчас «Торонто» ждет очень опасный, но подуставший соперник.

Три года подряд играть в финале — это невероятное достижение для нынешней эпохи. Силы людей не беспредельны, а качество состава из-за жесткого потолка зарплат снижается. «Торонто», как и его предстоящий соперник, научился плавно подходить к старту плей-офф и не перегружать команду. В игре «Мэйпл Ливз» не все идеально. Например, непонятно, сможет ли удержать свой уровень российский вратарь Илья Самсонов. Но «Торонто» в своем нынешнем виде — очень талантливая команда с отличным подбором игроков, которая уже набила шишек. Если не брать свое сейчас, то когда еще?

После долгой паузы, связанной с травмой, Кирилл Капризов провел всего пару матчей и точно находится не в идеальном тонусе. Его мастерство сомнений не вызывает, но «Даллас» выглядит чуть основательнее во всех линиях. Вратарь «Старз» Джейк Оттинджер — один из лучших в своем амплуа во всей лиге. В таких условиях даже Капризову придется непросто.

Прогноз Ивана Богуна

Ставка на престарелый и крайне опытный «Бостон», который установил рекорд по количеству побед за одну «регулярку», пожалуй, самая надежная в этом плей-офф. У команды Джима Монтгомери есть все, чтобы взять Кубок Стэнли после легкого завоевания Президент Трофи — созревший для больших дел и Везины Линус Улльмарк, великолепный бэкап в лице Джереми Свэймана, самая сбалансированная оборона лиги, прекрасная центральная ось, мобильные фланги, великолепный и никому не дающий спуску боттом, а главное — огромный прицеп с тремя тоннами кубкового опыта. Настораживает лишь то, что «Брюинз» слишком легко и приторно идут по дистанции чемпионата. И пока непонятно, как вся эта махина поведет себя в стрессовой ситуации, которую ей вполне может создать уже в первом раунде крайне быстрая и вертикальная «Флорида».

Куда интереснее посмотреть на то, как далеко в этом году зайдет действующий чемпион. «Колорадо», вопреки ожиданиям, после ухода Назема Кадри и Дарси Кемпера принципиально слабее не стал. Первого безболезненно заменил россиянин Александр Георгиев. Да и Эван Родригес выглядит ненамного хуже ливанского канадца в его нынешнем состоянии. Бьют по шансам парней Джареда Беднара на защиту титула только травмы. И если обходиться без своего капитана Габриэля Ландескуга, который точно не сыграет в этом сезоне, и 36-летнего работяги Даррена Хелма «Лавины» за семь месяцев научились, то потеря Кэйла Макара, рискующего пропустить серию с «Сиэтлом» из-за повреждения нижней части тела, может окончательно выключить их из чемпионской гонки.

Впрочем, главная интрига плей-офф — созрели ли «Рейнджерс» для первого с 1994 года чемпионства. «Синерубашечникам» по-прежнему частенько не хватает помощи от KidLine с Лафреньером, Хытилом и Какко. Однако благодаря вертлявому Крису Друри им удалось собрать воистину убойный топ-6, заполнив пробоины на краях элитным материалом в виде Патрика Кейна и Владимира Тарасенко. Проблема лишь в том, что полностью сохранить весь этот состав американцу вряд ли удастся. Заехавшие на Бродвей звезды летом скидок делать не будут. А значит, брать чашку команде Жерара Галлана нужно кровь из носу именно этой весной.

Прогноз Михаила Скрыля

Мой фаворит плей-офф — «Рейнджерс». Команда Жерара Галлана в прошлом сезоне забралась в финал конференции, но не справилась с могущественной «Тампой». За год ньюйоркцы окрепли, а сделки, оформленные генменеджером Крисом Друри, добавили солидности и кубкового опыта. Кейн и Тарасенко разнообразили бродвейскую атаку. В блестящей форме Мика Зибанежад и Артемий Панарин. Достойную глубину создают голодные до побед Лафренье, Каако и Хытил. В первом раунде «Рейнджерс» встретятся с самой прогрессирующей командой регулярки — «Нью-Джерси». Но думается, «Дьяволы» еще не созрели для больших дел в плей-офф.

Главный козырь ньюйоркцев — бесподобный Игорь Шестеркин. Регулярку голкипер провел не так впечатляюще, как год назад. Хочется верить, что всю магию россиянин берег на плей-офф. А если «Рейнджерс» доберутся до финала, почему бы ему не вручить приз MVP Кубка Стэнли? Надежный голкипер, сыгранные и проверенные пары обороны, вариативное нападение — этих аргументов достаточно, чтобы спрогнозировать победу «Рейнджерс».

Предположу, что в финале конференции ньюйоркцы сойдутся с «Бостоном», который впечатлил ровной регуляркой и досрочной победой в общей таблице. Хватит ли сил возрастным лидерам «Брюинз» на подобный ход в плей-офф? Верится в это с большим трудом. «Флорида» не должна доставить проблем в первом раунде, а во втором «Мишки» встретятся с победителем самой запутанной парой — «Торонто» — «Тампа», в которой команды оставят немало энергии. «Мэйпл Лифс» в этом сезоне как никогда близки, чтобы снять проклятие первого раунда.

Не менее запутанная ситуация на «Западе». Не сомневаюсь, что увидим в финале конференции «Колорадо». Мой прогноз может нарушить «Эдмонтон», но все-таки, выбирая между «Ойлерз» и «Вегасом», отдал предпочтение более структурным и организованным «Рыцарям». Их игровая модель больше подходит для плей-офф.

«Миннесоте» с Капризовым достался в первом раунде сбитый «Даллас». «Старз» и «Уайлд» — две самые малопропускающие команды «Запада». Не удивляйтесь, если соперники не порадуют обилием голов. Серия точно затянется, но даже с учетом вероятного выхода «Миннесоты» во второй раунд не верю, что только-только восстановившийся после травмы Капризов наберет в плей-офф больше десяти очков.

Прогноз Андрея Жданюка

«Даллас» на данный момент выглядит просто блестяще. Техасцы в пятерке лучших по большинству и меньшинству, в топ-3 по пропущенным шайбам, а ветераны в составе переживают вторую молодость. За «Даллас» также выступает интересная статистика, связанная с главным тренером. Питер Дебур всегда мощно проводит первые сезоны в командах и выводил в финал Кубка Стэнли «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе». Пока «Старз» при нем очень хороши и залетели в плей-офф, выиграв шесть матчей подряд.

Невероятно приятно наблюдать, как Джо Павелски в свои 38 лет пашет не покладая рук. Джо уже заслуженно стал одним из лучших американских игроков за всю истории лиги и все так же неподражаем при игре на пятаке. За два предыдущих сезона в сумме он набрал 158 очков и всегда был в списке лучших бомбардиров клуба. Своей карьерой и трудолюбием он заслужил поднять над головой Кубок Стэнли. Питер Дебур хорошо знает его возможности и даже отметил, что Джо словно остановился во времени.

«Тампа» или «Торонто»? «Мэйпл Лифс» не играли во втором раунде уже 19 лет. Для команды с такой великой историей — это полный провал. В прошлом сезоне «Торонто» дал мощнейший бой «Тампе» и уступил лишь в семи матчах. У «листьев» есть отличный шанс поквитаться. Можно много говорить о том, что «Лайтнинг» включаются по-настоящему только в плей-офф, но три финала подряд не могут не оставить след на команде в плане физической и психологической истощенности. «Торонто» прилично усилил глубину состава такими трудягами, как Райан О`Райлли, Ноэль Аччари и Сэм Лафферти. Команда просто обязана выдать серию жизни.

Год назад Кирилл Капризов забил семь голов в шести матчах серии с «Сент-Луисом», но «Даллас» вряд ли даст Кириллу столько свободы. К тому же форвард пропустил из-за травмы нижней части тела почти месяц и вернулся в состав только в самом конце регулярного чемпионата. Не факт, что Кириллу удастся быстро набрать физическую форму, да еще в такой плотной борьбе.