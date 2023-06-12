«Флориду» в финале Кубка Стэнли спасет только чудо. Имя ему — Сергей Бобровский

Российский вратарь — главная звезда «Пантерз». И главная надежда зацепиться за серию.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал

«Вегас» — «Флорида» — 3-1 в серии

Пятый матч — 14 июня, начало — 03:00 (мск)

Статистика Сергея Бобровского после двух матчей финала Кубка Стэнли бросала в дрожь. «Вегас» разобрал на молекулы российского вратаря и расколдовал спасителя «Флориды». Без геройств Бобровского «Пантерз» не добрались бы до золотой серии. Сергей начинал плей-офф в запасе, но появился в воротах по ходу первого раунда с «Бостоном» — и с тех пор Пола Мориса не посещали сомнения, кого из вратарей заявлять стартером на игры. Россиянин выдал феноменальную статистику и вселял уверенность в партнеров роскошными сейвами. Полевые чувствовали, что в воротах настоящая стена, что только окрыляло хоккеистов.

Старт серии с «Голден Найтс» для Бобровского, как и всей «Флориды», не задался. Четыре пропущенные шайбы в первом матче. Четыре — во втором и замена на 28-й минуте. «Вегас» делал все, чтобы испортить жизнь россиянину. Но кажется, два поражения только разозлили Сергея. Бобровский не поплыл — это вообще не про него. С третьего матча голкипер заиграл на уровне прошлых серий: вытаскивал супермоменты, читал хитрые комбинации и оставлял команде шансы на успех. В игре номер три надежность Сергея помогла заработать овертайм, в котором Картер Верхэги добыл для «Флориды» важную победу. В четвертом матче, увы, магия Бобровского не спасла «Пантерз» от поражения. Партнеров хватило только на две шайбы.

Фото USA Today Sports

«Пантерз» в финале не забивают больше двух голов в основное время. Пока это главная проблема Пола Мориса. Даже когда к Бобровскому вернулось вдохновение, активности «Флориды» в атаке оказалось мало, чтобы забрать и второй домашний матч. «Вегас» справедливо победил, если сравнивать показатели ожидаемых голов (3,98 против 2,55). То есть Сергей уберег команду от одной шайбы. В то время как Адин Хилл (по анализу xG) отыграл чуть хуже, хотя «Голден Найтс» создали больше опасных моментов (17-10 по данным портала Naturalstattrick).

Перед финалом шансы Бобровского и лидера «Пантерз» Мэттью Ткачака на «Конн Смайт Трофи» оценивались равнозначно. Это главные звезды команды в плей-офф. Однако серия с «Вегасом» выделила героя «Пантерз» номер один — Бобровского. Конечно, в победном матче Ткачак поучаствовал в каждой шайбе, но без сейвов Сергея «Флорида» и не мечтала бы о героическом камбэке. Часть четвертой игры нападающий пропустил из-за травмы, пока вратарь отдувался за партнеров. Неизвестно, в каком состоянии Ткачак подойдет к пятому матчу. Теперь россиянин — главная надежда Санрайза на продолжение финала.

Фото USA Today Sports

После поражения в четвертой игре Бобровский напомнил, что «Флорида» знает, как выбираться из такой ситуации. «Мы уже были в таком положении. Все сводится к тому, что нужно идти момент за моментом, период за периодом», — отметил вратарь. «Пантерз» лишены права на ошибку. Чтобы серия продолжалась, Сергею нужно провести каждый матч как минимум на уровне единственного победного. По финалу россиянин играет менее надежно, чем коллега Хилл, но соперник предлагает Бобровскому больше работы с точки зрения голевых моментов. «Рыцари» кошмарят Сергея на пятаке, перекрывают видимость бросков и создают трафик, пытаясь вывести голкипера из равновесия. В первом и втором матчах план Кэссиди сработал. После чего Бобровский перезагрузился и заиграл на привычном для нынешнего плей-офф уровне.

И чтобы сохранить интригу в финале, Сергею нужно бесподобно провести следующий матч. Тогда серия вернется в Санрайз, и блаженство «Вегаса» может нарушиться. Впрочем, если «Флориде» не удастся перевернуть финал, винить российского вратаря не повернется рука. В 34 года воспитанник «Кузни» выдал лучший плей-офф в карьере и подарил «Пантерз» настоящую сказку. А как сложится ее конец — узнаем в ближайшие дни.