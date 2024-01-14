Кучеров, Капризов и топ-вратари: кто из россиян сыграет на Матче звезд НХЛ?

Лига и болельщики выбрали пять наших хоккеистов для уик-энда в Торонто.

Новый формат мастер-шоу

С 1 по 3 февраля большинство игроков НХЛ уйдут на каникулы, а лучшие хоккеисты соберутся в Торонто на Матче звезд лиги.

Олл-стар невозможно представить без россиян. Не собираюсь включать внутреннего патриота, но без наших игроков чемпионат действительно станет более тусклым. Для этого достаточно оценить гонку бомбардиров и обладателей «Везина Трофи» последних лет. Неудивительно, что сразу пять россиян прилетят в Торонто. Игоря Шестеркина, Никиту Кучерова и Кирилла Капризова выбрала сама лига, а Сергея Бобровского и Александра Георгиева добрали болельщики. Вот только, в каких командах они сыграют, будет известно лишь после драфта, когда капитаны четырех дивизионов определят составы вместе со знаменитостями.

Матч звезд с каждым сезоном все больше обживается в формате шоу. Лига бьется за аудиторию и пробует новые форматы, ежегодно готовя сюрпризы. Мы помним, как часть мастер-шоу в 2022 и 2023 годах проводили под открытым небом. Развлекательной программой Матчей звезд занимается директор НХЛ по контенту Стив Майер. Год назад, когда Олл-стар принимала Флорида, лига обсуждала идею создания ледового шоу с участием крокодилов и шайб из мяса для конкурса точного броска. В 2024 году участникам мастер-шоу добавили мотивации — победитель получит миллион долларов.

Однако не каждый из выбранных игроков покажет свои скиллы. Лига отобрала 12 хоккеистов для мастер-шоу — они побьются за выход в решающий конкурс, в котором определится победитель. Звучит интригующе — уверен, многие сюрпризы еще приберегли до самой встречи игроков в Торонто. Город с большими хоккейными традициями обязательно оценит задумку НХЛ. Только так, пробуя новые форматы, реально сохранить и приумножить аудиторию, которая следит за общими мероприятиями без привязки к конкретному клубу. В мастер-шоу ждем волшебства от Кучерова.

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Выбор россиян

Невозможно представить Матч звезд и без лучшего бомбардира лиги и человека, который стабильно кошмарит вратарей. Кучеров — не самый публичный игрок. Интервью Никита дает редко, особым обожанием среди журналистов не пользуется. Зато форвард «Тампы» все доказывает на льду, стабильно поставляя шедевры в подборки лучших голов.

Кирилл Капризов, хоть и проводит не самый впечатляющий сезон, остается главной звездой «Миннесоты». Влияние форварда на команду легко оценить, просмотрев результаты последних матчей, которые россиянин пропустил из-за травмы. «Уайлд» чаще проигрывали, а атака потускнела. Для самого Капризова приглашение в Торонто — возможность перезагрузиться перед важным отрезком чемпионата. Шансы на плей-офф еще не потеряны, но, чтобы запрыгнуть в кубковую восьмерку, «Миннесоте» надо ударно провести концовку регулярки.

Любопытная ситуация сложилась среди выбранных голкиперов. Наши вратари не феерили в первой половине регулярки. Уже появляются рейтинги претендентов на «Везина Трофи» — и в них мы не видим ни Шестеркина, ни Сорокина, ни Василевского. Что, впрочем, поддается объяснению. Они в силу разных причин играют неровно и уступают конкурентам за приз. Зато на Матч звезд приглашены сразу три российских голкипера: Шестеркин, Бобровский и Георгиев.

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

Игоря выбрали представители лиги на первом этапе голосования. Кандидатура россиянина на первый взгляд вызвала противоречия. Все-таки Артемий Панарин гонится за Кучеровым в списке бомбардиров и считается фронтменом «Рейнджерс». Однако форвард заранее заявил, что пропустил бы Олл-стар по уважительной причине. Они с супругой Алисой ждут пополнения — звездный уик-энд Артемий хочет посвятить семье.

Бобровского и Георгиева добрали болельщики на втором этапе. Вратарей выбрали заслуженно. Сергей выдал феноменальный прошлый плей-офф, когда добрался с «Флоридой» до финала Кубка Стэнли. И в этой регулярке воспитанник «Кузни» играет солидно, отражая в среднем более 91 процента бросков. Георгиев — самый побеждающий голкипер НХЛ. Александр забронировал место первого номера «Колорадо» и выиграл 24 матча из 36.

Что до других россиян, то мы не увидим в Торонто второго снайпера в истории НХЛ Александра Овечкина. От «Вашингтона» лига выбрала Тома Уилсона. Хотя лидер «Кэпиталз» — нечастый гость Олл-стар, если не считать прошлый сезон. Александр жертвовал Матчами звезд ради подготовки к концовке чемпионата, за что даже получал дисквалификации от лиги. Пропустит мероприятие в Торонто Коннор Бедард. Главный претендент на «Колдер Трофи» успешно перенес операцию после перелома челюсти и выбыл на шесть-восемь недель. С появлением Бедарда на Олл-стар придется повременить. Как минимум до следующего сезона.