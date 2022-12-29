Российское доминирование. Наши вратари захватили НХЛ

Разбираемся, что это: случайный успех или закономерность.

Разочаровывает только Бобровский

Последние годы все больше российских вратарей захватывают НХЛ. Сейчас в лиге выступают девять наших голкиперов. Большинство из них закрепились в роли стартеров своих клубов. О значимости Андрея Василевского для «Тампы» и Игоря Шестеркина для «Рейнджерс» отдельно напоминать не нужно. Уфимский воспитанник выиграл с «Лайтнинг» два Кубка Стэнли за три сезона. Шестеркин в прошлом чемпионате стал спасителем Нью-Йорка и заслуженно получил «Везину Трофи». На топ-уровень в «Айлендерс» вышел Илья Сорокин. Новокузнецкого самородка относят к числу претендентов на приз лучшему вратарю по итогам этого сезона. Прогрессирует Петр Кочетков. Уроженец Пензы так неожиданно ворвался в основу «Каролины», что все забыли о травме датчанина Фредерика Андерсена.

Александр Георгиев. Фото USA Today Sports

Переход в «Колорадо» перезагрузил карьеру Александра Георгиева. В прошлом сезоне вратарь недополучил игрового времени, просидев за блистательным Шестеркиным. К Георгиеву, подписавшему контракт с «Эвеланш», вернулись амбиции первого номера. С этой миссией голкипер, попавший в чемпионскую команду, справляется превосходно. Равно как и Илья Самсонов, который стагнировал в «Вашингтоне», но в «Торонто» перезапустил карьеру, установил несколько рекордов клуба и ворвался в лидеры лиги по статистике.

Семен Варламов неплохо начал сезон и страховал в «Айлендерс» Сорокина, но 23 декабря попал в долгосрочный список травмированных. Все из-за повреждения, полученного в матче с «Вегасом», — вратарь покинул лед в третьем периоде и не вернулся на площадку. Непростая ситуация у Даниила Тарасова. «Коламбус» накрыла эпидемия травм. Голкипер-дебютант отчаянно пытается спасти команду, которая играет ослабленным составом, от позора. Впрочем, травмы и нестабильная игра конкурентов дали шанс Тарасову закрепиться в основе. Разочаровал на старте регулярки только Сергей Бобровский. 34-летний вратарь «Флориды» проигрывает конкуренцию первораунднику Спенсеру Найту и к концу декабря не обрел стабильность, пропуская легкие шайбы.

Не забываем о резерве в АХЛ. Девять вратарей в НХЛ — не предел для России. Во второй по силе североамериканской лиге играют четыре наших голкипера. Каждый в теории претендует на повышение в основу. Антон Худобин после феерического плей-офф-2020 подписал солидный контракт с «Далласом» (на 3 года и 10 млн долларов), но с середины прошлого сезона попал в фарм-клуб. Но если основных вратарей «Далласа» накроют травмы, то тренерам не останется выбора, как вернуть Худобина из АХЛ. Ярослав Аскаров только начинает заокеанскую карьеру и развивается в системе «Нэшвилла». После кошмарного прошлого сезона 20-летний вратарь преобразился и выиграл конкуренцию у Девина Кули в «Милуоки Эдмиралс». Похожий путь у динамовского воспитанника Вадима Жеренко — следите за ним в матчах «Спрингфилда». А вот проспект «Аризоны» Иван Просветов проводит четвертый сезон в АХЛ. За это время он отыграл шесть неполных матчей в НХЛ, но похвастаться выдающейся статистикой не может. Неудивительно, что в текущей регулярке Просветов осел в фарм-клубе.

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

Наши вратари — лучшие в мире

Доминирование наших голкиперов в НХЛ не возникло одномоментно. Все началось еще во времена Суперлиги, когда президент ФХР Владислав Третьяк ввел лимит на иностранных вратарей. Клубам выставили плату за вратаря-легионера и запретили держать пару голкиперов-иностранцев. Появилась мотивация развивать собственные кадры и давать практику молодым вратарям из школы. Команды озаботились поиском сильных тренеров вратарей. Раньше во многих клубах эта позиция пустовала. Работу с вратарями пускали на самотек. Постепенно клубы отказывались от иностранцев, полагаясь на молодых и перспективных местных вратарей. Это дало толчок к прогрессу российской школы.

С развитием КХЛ и увеличением количества команд в лиге появилось больше вакансий для местных голкиперов. В созданную лигу зашли молодые таланты. Семен Варламов вытеснил из «Локомотива» Стивена Валликета, Сергей Бобровский в 18 лет пробился в основу скромного новокузнецкого «Металлурга». Неудивительно, что наши сильнейшие вратари получали приглашения из НХЛ. Со временем заокеанские скауты внимательнее начали следить за российскими талантливыми юниорами в воротах, а клубы все чаще выбирали их на драфте.

Вратари новой школы Василевский, Самсонов, Шестеркин, Кочетков, Тарасов вошли в лигу через вертикали клубов, которые приметили их на драфте. Необязательно в первом или втором раундах. 118-й номер не помешал Шестеркину вырасти в Короля Нью-Йорка и выиграть «Везину Трофи». В сезоне-2022/23 из девяти российских вратарей семь занимают роли стартеров в клубах. В полупозициях Самсонов, Бобровский и Кочетков, но они по разным причинам ближе к первому номеру, чем нестабильный Мэтт Мюррей, неопытный Спенсер Найт и травматичные Андерсен с Раантой.

Прогресс российской вратарской школы

Статистика вратарей-стартеров подчеркивает доминирование россиян в НХЛ. Отставание от канадцев не такое значительное, учитывая, что наши голкиперы считаются в лиге иностранцами. Было бы странно, если бы легионеры в количестве превосходили местных хоккеистов. Российская школа готовит талантливых вратарей, которые способны выйти на ведущие позиции в сильнейшем чемпионате планеты. Оценить прогресс можно, проанализировав численность наших голкиперов в НХЛ с первых сезонов, когда россияне пробили железную стену и отправились покорять Северную Америку.

Сергей Мыльников стал первым российским вратарем в НХЛ. Вот только 10 матчей в сезоне-1989/90 остались единственными для уральца за «Квебек Нордикс». После чего Мыльников вернулся в Челябинск, а через пять лет завершил карьеру в чемпионате Швеции. После Сергея за океан с разницей в год отправились Андрей Трефилов, Михаил Шталенков и Николай Хабибулин. Каждый задержался в НХЛ намного дольше Мыльникова, но в большую звезду вырос только Хабибулин. Николай — рекордсмен по количеству матчей в лиге среди российских вратарей (799). «Стена Булина» (так голкипера прозвали в Америке) помог «Тампе» выиграть первый Кубок Стэнли в 2004 году. В начале столетия за Хабибулиным была звенящая пустота. Сейчас же выбор российских голкиперов намного богаче.

Российские голкиперы не просто захватывают НХЛ — они выходят на ведущие роли в клубах и вытесняют конкурентов. Неизвестно, насколько крепки оказались бы позиции Картера Харта в «Филадельфии», если бы до клуба доехал Иван Федотов. Прогресс Даниила Тарасова подталкивает руководство «Коламбуса» отпустить с миром Йоонаса Корписало и сделать ставку на славянский тандем Тарасов — Мерзликин. И кто выиграет конкуренцию за место в старте — больше вопрос. В ближайшие пару лет рассчитываем на прирост наших вратарей в НХЛ. В России созревают Сергей Иванов, Максим Майоров и Сергей Мурашов, которых на драфте приметили «Коламбус», «Даллас» и «Питтсбург». Нельзя исключать неожиданных отъездов от стабильно играющих в КХЛ Тимура Билялова, Никиты Серебрякова или Ивана Бочарова.