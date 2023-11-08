Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:15

Кучеров и Панарин разрывают НХЛ. Набирают в каждом матче и приносят победы своим клубам

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Никита вышел на первое место в списке бомбардиров, Артемий побил рекорд Ягра.

4 очка — не повод успокаиваться

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:4, 0:0, 3:1)
Голы: Кучеров — 10 (Хагель, Пойнт), 0:22 — 0:1. Пол — 6 (Стэмкос, Хедман), 7:15 — 0:2. Барре-Буле — 4 (бол., Хагель, Сергачев), 9:09 — 0:3. Эйссимонт — 4 (Хедман, Чернак), 13:50 — 0:4. Сузуки — 4 (бол., Кофилд, Монахэн), 46:50 — 1:4. Пеццетта — 1 (Эванс, Гуле), 47:24 — 2:4. Пол — 7 (бол., Кучеров, Стэмкос), 57:40 — 2:5. Дворак — 1 (Харрис, Бэррон), 59:41 — 3:5.
Вратари: Аллен (Монтембо, 13:50) — Томкинс.
Штраф: 19 — 21.
Броски: 25 (5+8+12) — 32 (9+8+15).
Наши: — - Кучеров (21.50/7/+1), Сергачев (24.29/1/-1).
8 ноября. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Не успел светлоголовый швед из «Ванкувера» Элиас Петтерссон насладиться статусом лучшего бомбардира НХЛ, как ему приходится спускаться с первой строчки. Всему виной — очередное классное выступление от Никиты Кучерова.

В богатом на голы матче с «Торонто» команде Джона Купера не хватило для победы даже четырех очков россиянина. К счастью, лидер «молний» в меланхолию не впал и во встрече с угодившим в яму «Монреалем» вновь разжился результативными баллами.

В Квебеке Никите понадобилось всего 22 секунды, чтобы открыть счет и забросить свой 10-й гол в сезоне. Получилось красиво — посмотрите, как мощно он шлепнул в правую девятку Джейка Аллена. Кажется, он вложил в этот бросок всю злость, оставшуюся после игры с «Мэйпл Лифс».

Однако начало удалось всей команде. Уже к 14-й минуте «Лайтнинг» во всю громили «Канадиенс», забросив сразу четыре шайбы с девяти бросков в створ и заставив появиться в рамке хозяев Сэма Монтембо. И мощный старт позволил парням из Флориды стать первой командой за 29 лет, которой удалось два дня подряд в НХЛ забить как минимум четыре гола за первый период.

Не обошлось сегодня и без драки. Нападающий «Болтс» Таннер Жанно несколько дней назад до трясучки хотел подраться с Брэди Ткачаком, но в конце концов расчесал кулаки только этой ночью в поединке с профессиональным бойцом Арбером Джекаем. Впрочем, по-настоящему яркого боя от двух здоровяков мы не увидели.

В третьем периоде «Монреаль» все-таки встрепенулся и ответил двумя голами от Ника Сузуки и Майкла Пеццетты, сделав весомую заявку на камбэк. Правда, Кучеров и первая спецбригада гостей на этот раз не желали повторять вчерашние сценарий, прибив команду Мартена Сен-Луи пятой шайбой благодаря фолу Джейка Эванса.

Изначально Никита заходил на дубль после диагонали от Стивена Стэмкоса в правый круг вбрасывания. Но в итоге плотный щелчок превратился в ассист для подоспевшего на добивание Ника Пола. Именно это очко и позволило ему обойти Петтерссона и с 22 баллами стать единоличным лидером бомбардирской гонки. Ждем, чем ответит швед в матче с «Оттавой».

Панарин продлил результативную серию до 12 матчей

«Рейнджерс» — «Детройт» — 5:3 (1:0, 4:0, 0:3)
Голы: Трочек — 2 (Густафссон), 1:40 — 1:0. Крайдер — 9 (бол., Густафссон, Панарин), 27:31 — 2:0. Трочек — 3 (бол., Зибанежад, Крайдер), 28:15 — 3:0. Панарин — 7 (Лафренье), 31:21 — 4:0. Куилль — 3 (Джонс, Шнайдер), 34:10 — 5:0. Расмуссен — 2 (Чиаро, Питри), 47:55 — 5:1. Костин — 1 (Чиаро, Фишер), 48:15 — 5:2. Копп — 5 (Комфер, Хуссо), 53:49 — 5:3.
Вратари: Куик — Хуссо (4:51 — 5:16, 57:07).
Штраф: 12 — 6.
Броски: 32 (13+13+6) — 28 (5+7+16).
Наши: Панарин (17.32/4/+1) — Костин (10.15/2/+2).
8 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Артемий Панарин на старте регулярке попросту неудержим. Сегодня в домашней игре с «Детройтом» Хлебушек играючи легко набрал очередные два очка и продлил свою результативную серию до 12 матчей с начала чемпионата. Этой ночью ему с партнерами хватило меньше семи минут в середине встречи, чтобы обеспечить себе уже девятую победу в этом сезоне.

После первого же удаления гостей «синерубашечники» показали, что их большинство хорошо работает и без своего первого защитника Адама Фокса, который на несколько недель загремел в лазарет. На 28-й минуте Панарин поднял шайбу на синюю линию заменившему американца шведу Эрику Густафссону, который аккуратно зарядил с кистей по воротам и нашел там короля пятака Криса Крайдера.

Не простили хозяева и подножку Криса Фишера, быстро реализовав еще одну попытку с помощью выстрела Винсента Трочека. А еще через несколько смен защитники «Ред Уингз» так увлеклись возней за своими воротами, что позабыли на пятачке 10-го номера ньюйоркцев, спокойно расстрелявшего Вилле Хуссо после паса Алексиса Лафреньера.

Гол, ставший в итоге победным, позволил Панарину повторить достижение Яромира Ягра 17-летней давности и стать первым игроком «Рейнджерс» с 2007 года, кому хватило 12 матчей со старта сезона, чтобы достичь отметки в 20 очков.

При этом хозяева вполне могли поплатиться за то, что вышли на третий период играть в полноги и чересчур рано записали себе очередные два очка. В середине заключительной двадцатиминутки «Детройт» решил, что терять ему уже нечего, и полетел вперед, сообразив за шесть минут сразу три шайбы в ворота Джонатана Куика.

Автором одной из них стал пока не приживающийся в Мичигане Клим Костин, который до сегодняшнего дня имел грустный ноль на лицевом счету. Этой ночью силовой форвард вновь сыграл меньше всех в «Ред Уингз» (10:15). Но в эпизоде с третьим голом гостей он красиво обыграл на пятаке Зака Джонса, убрал на широкую и с неудобной стороны крюка впервые отличился за новую команду, подарив ей за шесть минут до сирены осязаемые шансы на спасение. Только на большее команду Дерека Лалонда не хватило.

Артемий Панарин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
Эрлин Холанн встречается с футболисткой
Мама 12-летней фигуристки пожаловалась на издевательства над дочерью. Тренеры безмолвствуют
Посол Антонов обвинил США в обходе групповых ограничений ДОВСЕ
Путин указал на готовность «Росатома» разработать проект АЭС для Казахстана
Бойцы ВС РФ уничтожили с помощью РСЗО «Ураган» опорный пункт ВСУ в Угледаре
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«В честь тысячного матча «Питтсбург» хотел подарить сафари. Но я попросил поездку на финал Лиги чемпионов». Интервью Евгения Малкина