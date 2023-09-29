Разбираем возможности Павла Минтюкова пробиться в «Анахайм».

Конкуренция

В нынешнем североамериканском межсезонье не видно российских новичков, которые точно начнут новый чемпионат в основе. Если прошлой осенью мы были более-менее уверены в перспективах Андрея Кузьменко, с ходу ставшего звездой «Ванкувера», то в этой лишь осторожно оцениваем шансы на попадание в «Коламбус» Дмитрия Воронкова. Но, обсуждая каждое действие железного парня из Ангарска, многие будто позабыли, что вполне осязаемые шансы выгрызть место в НХЛ есть не только у него, но и у 10-го номера позапрошлого драфта Павла Минтюкова.

Минувшим летом генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик прилично перелопатил свою оборону, на которую тяжело было смотреть полгода назад без слез — в прошлой регулярке «Утки» пропускали в среднем 4.09 шайбы за игру, выдав абсолютно худшие цифры по этому показателю в эпоху потолка зарплат. Он не стал цепляться за коллекционировавшего минусы ветерана Кевина Шаттенкирка и атакующего шведа Йона Клинберга, который изначально приезжал в Калифорнию перекантоваться несколько месяцев перед дедлайном и еще до обмена в «Миннесоту» потерял место в первой спецбригаде большинства. Без каких-либо сожалений расстался с крепким россиянином Дмитрием Куликовым, канадским домоседом Натаном Болье и сбросил главный балласт в лице крайне привозного франкофона Симона Бенуа.

Из предыдущего основного набора защитников в «Дакс» вполне ожидаемо осталось лишь два человека: главная молодая звезда линии 21-летний Джейми Драйсдейл и 31-летний пленник Диснейленда Кэм Фаулер — один из двух игроков нынешней команды наряду с Джоном Гибсоном, доходивший с «Утками» до финала конференции в 2017-м и заставший в клубе еще Теему Селянне. Именно вокруг них бывшая права рука Стива Айзермана и пытается сейчас выстраивать новые заграждения.

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Планы Вербика предельно понятны. Для третьей пары он зацепил с рынка жесткого праворукого домоседа Илью Любушкина, который наверняка будет страховать гораздо более молодого партнера. А для второй — взял чешскую занозу Радко Гудаса, покинувшего серебряную «Флориду» ради более выгодного контракта, и шведа Роберта Хэгга. И двух последних со временем должны вытеснить из топ-4 люди, выбранные в верхних раундах — крайне симпатичный канадский разыгрывающий Олен Зеллвегер, крепкий американский ту-вэй Джейсон Лакомб, сыгравший несколько матчей в НХЛ в конце прошлого сезона, и как раз Минтюков, закончивший издеваться над детьми в юниорской лиге Онтарио. Проблема только в том, что в команде Грега Кронина сейчас есть место лишь для одного молодого защитника, за которое сейчас идет рубка. Впрочем, и оно никому не гарантировано.

Если верить автору The Athletic Эрику Стивенсу, босс «Анахайма» не хочет бросать свои оборонительные активы сразу в НХЛ и не видит ничего страшного, если Лакомб и отыгравшие прошлый год в CHL Минтюков с Зеллвегером, получившие с этого сезона право выступать в АХЛ, отправятся дозревать в фарм-клуб. В таком случае слот слева от Любушкина могут получить куда более взрослые Колтон Уайт, Скотт Хэррингтон и, что наиболее вероятно, Урхо Вааканайнен, восстановившийся к началу сезона после операции на бедре.

Ориентировочные пары защитников «Анахайма» в сезоне-2023/24 по версии DailyFaceoff

Фаулер — Драйсдейл

Хагг — Гудас

Зелльвегер — Любушкин

Шансы есть

Еще до начала лагеря североамериканские журналисты дружно нарядили в третью пару Зеллвегера, аргументируя свои авансы гораздо более зрелой игрой в обороне, по сравнению с его московским одногодкой. Зато все они признают, что в зоне атаки 19-летний Минтюков выглядит сейчас несколько предпочтительнее. Павел здорово провел матч с «Вегасом» в лагере новичков, отличившись броском в касание. А этой ночью вышел в первой паре и забросил в ворота «Сан-Хосе», в то время как канадец через минуту ответил второстепенным ассистом.

Но вряд ли «Уткам» после 338 пропущенных шайб в абсолютно ужасной прошлой регулярке на старте нового сезона кровь из носу стоит задача усилить атакующий потенциал защитной линейки. Не забывайте и о Лакомбе, который великолепно отыграл три дня назад и сделал победный дубль против «Лос-Анджелеса». Вот и Кронин после игры с «Шаркс» в разговоре с прессой в первую очередь принялся нахваливать Зеллвегера:

«Во время сегодняшнего матча я подумал, что Олен — наш лучший игрок. Он очень заметен, не так ли? Он здорово перемещается по площадке и чувствует себя очень уверено. Я также рад был дать больше игрового времени Павлу. Минтюков несколько раз классно взрывался в атаке и не боялся играть в обороне, используя свои большие габариты. Но сейчас ему нужно стать более жестким во время игры в своей зоне. Думаю, скоро он станет неотъемлемой частью команды», — дал небольшой намек тренер «Анахайма».

Однако есть и другой фактор, который может повысить шансы воспитанника «Динамо» на попадание в основу «Дакс» в первых матчах сезона. Несмотря на свободные 16,6 миллиона долларов в платежке, Вербик до сих пор не может договориться с двумя звездными ОСА — Тревором Зеграсом и Джейми Драйсдейлом, которые из-за отсутствия контрактов пропускают тренировочный лагерь. И если на ситуацию с американским королем лакросса россиянину должно быть все равно, то затык в переговорах с канадцем, пропустившим почти весь прошлый сезон из-за операции на плече, прямо сейчас приоткрывает еще одно место в обороне. За спиной у Драйсдейла нет ни одного приличного праворукого защитника, кроме объективно сырого Дрю Хеллисона. А стало быть, заполнять брешь справа, возможно, придется кем-то из парней с левым хватом.

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Перед стартом сезона «Анахайм» Минтюкова считается главным аутсайдером Кубка Стэнли. На победу «Дакс» в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить за огромный коэффициент 200. Фаворитом идет «Торонто» (10.0), а следом за ним — «Каролина», «Эдмонтон» и «Колорадо» (по 11.0). Также неплохие шансы, по мнению аналитиков, у «Вегаса» и «Нью-Джерси» (по 12.0).