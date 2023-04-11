Бенефис Панарина испортил молодой канадский вратарь. Он переиграл самого Шестеркина

«Рейнджерс» в серии буллитов уступили «Баффало».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Баффало» — 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Петерка — 12 (Куинн, Джост), 14:24 — 0:1. Панарин — 27 (бол., Зибанежад, Кейн), 21:01 — 1:1. Панарин — 28 (Тарасенко), 31:12 — 2:1. Миттельштадт — 13 (Так), 48:13 — 2:2.

Победный буллит: Миттельштадт.

Вратари: Шестеркин — Леви.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (4+13+11+0) — 38 (14+12+7+5).

Наши: Панарин (19.14/2/0), Тарасенко (16.39/1/-1) — Любушкин (7.47/0/0).

11 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

«Рейнджерс» подходят к плей-офф в статусе фаворита Восточной конференции. Надежный вратарь, две выдающиеся тройки нападения, прогрессирующая молодежь, разноплановые защитники — состав ньюйоркцев располагает к походу за Кубком Стэнли. Генеральный менеджер Крис Друри оперативными сделками по ходу регулярки только укрепил веру в повторение или улучшение прошлогоднего результата. Приглашения Патрика Кейна и Владимира Тарасенко разнообразили атаку «Рейнджерс». Нападение ньюйоркцев справедливо называют одним из сильнейших в лиге. Не в каждом матче парни с Бродвея радуют голевой феерией, но скучными их игры почти не бывают.

Математически «Рейнджерс» могут замахнуться на победу в Столичном дивизионе. Для этого надо обыграть «Торонто» и ждать осечек конкурентов. Если чуда не произойдет, в первом раунде плей-офф ньюйоркцев ждет серия с «Нью-Джерси». Команда Жерара Галлана долго вкатывалась в сегодняшний матч. Первый период справедливо остался за гостями. «Сэйбрз» больше, чем в три раза перебросали ньюйоркцев и реализовали один из моментов. Джон-Джейсон Петерка и Джек Куинн издевательски разобрались с обороной «Рейнджерс».

Ньюйоркцы очевидно действовали в режиме энергосбережения. Незачем ввязываться в игру на все деньги, когда команда гарантировала высокое место в конференции и готовится к плей-офф. Для тренеров остается время на эксперименты, чтобы определиться с сочетаниями на первую серию.

Против «Баффало» Галлан объединил Артемия Панарина и Владимира Тарасенко во второй тройке вместе с Винсом Трочеком. По созданным моментам в формате «5х5» связка героев МЧМ-2011 стала лучшей в команде. Гол Панарина, который оформил дубль во втором периоде, мог остаться победным, если бы не ошибка защитника Миллера в третьем отрезке.

Команды выдали неожиданно дисциплинированный матч. Заработали три удаления на двоих за 60 минут. Они пришлись на первый период — правда, штраф Тэйджа Томпсона разделил перерыв. Вторую 20-минутку «Рейнджерс» начали в большинстве, которое незамысловато реализовал Панарин. По этому компоненту ньюйоркцы не входят даже в пятерку команд лиги. Их 23,7 процента выглядят не так устрашающе, как показатели «Эдмонтона» (32,5), «Торонто» (26,1) или «Тампы» (25,9).

Тем не менее, Галлан может рассчитывать на разные опции в формате «5х4». Подбор разноплановых нападающих добавляет тренеру пространство для творчества и поиска новых идей. Пока же «Рейнджерс» идут по пути наименьшего сопротивления и полагаются на проверенные сочетания.

В середине третьего периода «Рейнджерс» создали проблемы сами себе. Ньюйоркцы контролировали ситуацию и почти не позволяли «Баффало» хозяйничать в зоне Шестеркина. За 10 минут до ворот Игоря долетели лишь два броска. Вот только один из них обернулся второй пропущенной шайбой. За нелепый привоз защитник К`Андре Миллер обязан проставиться перед вратарем, которого бросили на растерзание форвардам «Баффало». Шестеркин справился с первым броском, но не среагировал на добивание Кейси Миттельштадта.

Четвертый матч «Баффало» и «Рейнджерс» подряд затянулся до овертайма. Чувствую, в КХЛ отдельные ненавистники моментально упрекнули бы тренеров в дележке очков и намеренной игре на ничью в концовке регулярки. Ничего общего со здравым смыслом эти заявления не имеют.

Ньюйоркцы весь матч справлялись с созданными трудности — не изменилась ситуация в овертайме. «Сэйбрз» получили большинство, когда хозяева ошиблись на смене и выскочили вчетвером на лед. Команда Галлана выстояла в меньшинстве, в том числе ценой блокшота ведущего защитника Райана Линдгрена, которому шайба прилетела в голову. Американец моментально уехал в раздевалку, держась перчаткой за лицо.

Шестеркин и Леви безошибочно провели основную часть буллитов, но в дополнительных бросках надежнее отыграл 21-летний вратарь «Баффало», недавно дебютировавший в НХЛ. Пауэр и Миттельштадт реализовали свои попытки, на что «Рейнджерс» ответили лишь точным броском Тарасенко. «Сэйбрз» остаются в гонке за плей-офф, а ньюйоркцы почти наверняка теряют шансы на победу в Столичном дивизионе.