Панарин идет на лучший сезон в карьере. Но почему его не будет на Матче звезд?

Российский нападающий стал первой звездой матча с «Чикаго».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Панарин — 24 (Лафренье, Трочек), 13:00 — 1:0. Крайдер — 20 (бол., Трочек, Зибанежад), 27:25 — 2:0. Блэкуэлл — 1 (Катчук, Менья), 37:03 — 2:1. Труба — 3 (Панарин, Трочек), 41:31 — 3:1. Веси — 8 (Куилль, Шнайдер), 42:41 — 4:1.

Вратари: Шестеркин — Мразек.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 32 (11+7+14) — 22 (9+5+8).

Наши: Панарин (18.08/4/+2) — Зайцев (21.26/0/0).

5 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Сейчас Артемий Панарин — звезда НХЛ и лидер «Рейнджерс», один из самых ярких игроков лиги. Но когда летом 2015-го он переезжал из СКА в чемпионский «Чикаго», вряд ли кто-то мог предположить такой успех парня из Коркино. Связка с Патриком Кейном практически сразу стала приносить результат и те два сезона в «Блэкхокс» оба игрока вспоминают с теплотой.

Изменилось очень многое: Панарин был обменян в 2017-м в «Коламбус», а спустя два года подписал контракт жизни с «Рейнджерс», покинул «Чикаго» и Кейн, который, казалось бы, должен остаться там навечно. «Блэкхокс» ушли в глубокую перестройку, сотрясаемую громкими скандалами и сейчас прочно ассоциируются только с тем, что у них играет главная молодая звезда современности Коннор Бедард. О попадании в плей-офф и речи не идет. Вот и для «Рейнджерс» матч против «Чикаго» стал далеко не самым сложным в сезоне.

Первый гол хозяева забили как раз после потери в чужой зоне Бедарда. Первого номера драфта-2023 легко отодвинул от шайбы Трочек, а в контратаке Зибанежад нашел передачей Панарина. Впрочем, Бедарда вряд ли сильно ругали за этот момент: развитие своего главного актива для «Чикаго» куда важнее результатов в этом сезоне.

«Рейнджерс» уверенно контролировали матч и в середине второго периода удвоили преимущество. Вратарь гостей Мразек долго и упорно доказывал, что Крайдер бил по шайбе ногой, но арбитры все-таки засчитали гол. Но даже когда Блэквелл отыграл одну шайбу, сомнений в исходе матча не возникало. В начале третьего периода Панарин приплюсовал к голу результативную передачу, поучаствовав в голе Троубы.

В итоге российский нападающий стал первой звездой матча. Панарин вернулся в топ-3 бомбардиров лиги и на этом фоне вдвойне удивительной была новость с составом первых 32 участников Матча звезд НХЛ, выбранных лигой. Панарина в нем нет — от «Рейнджерс» на звездный уикенд отправится Игорь Шестеркин. Но вскоре сам Артемий объяснил все в видео, выложенном в соцсетях клуба — он с супругой Алисой ждут появления на свет второго ребенка. Какой уж тут Матч звезд?