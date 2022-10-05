Все наши в НХЛ: сколько российских игроков сыграет в этом сезоне?

Полный список тех, за кем мы будем следить в Америке.

Вечером 7 октября матчем в Праге между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» стартует новый сезон НХЛ. При этом остальные клубы продолжат играть предсезонные матчи, а в регулярный чемпионат вступят в ночь с 11 на 12 октября. Сколько российских хоккеистов мы увидим в предстоящем сезоне НХЛ?

Российские вратари в НХЛ. Фото «СЭ»

Российские вратари — знак качества. К числу топ-вратарей помимо признанных всеми Бобровского, Василевского и Варламова за последние года добавились Илья Сорокин и Игорь Шестеркин, выигравший «Везину Трофи» в прошлом сезоне. На очереди — новые российские таланты, правда, один из них — Иван Федотов — до НХЛ так и не доехал.

Многого ждут в «Коламбусе» от Даниила Тарасова, который отлично проявил себя в прошлом сезоне после вызова из фарм-клуба, но быстро получил тяжелую травму и пропустил остаток сезона. А вот Петр Кочетков, напротив, приехал в «Каролину» после сезона в «Торпедо», блеснул в АХЛ и дебютировал в НХЛ, успев зацепить даже плей-офф.

Российские защитники в НХЛ. Фото «СЭ»

Не все из представленных защитников точно начнут сезон в основных составах своих команд. Под вопросом место Егора Замулы в «Филадельфии», Дмитрия Саморукова — в «Эдмонтоне» и Никиты Охотюка — в «Нью-Джерси». А Николай Кныжов второй год подряд получает тяжелую травму и снова может пропустить весь сезон.

В целом же ситуация с защитниками ровная — нельзя сказать, что наши парни стремительно рвутся в топы, но и не проваливаются. Сергачев, Гавриков, Проворов, Зуб, Орлов — ключевые защитники своих команд. На эти роли в новых клубах должны выходить и Романов с Любушкиным.

Российские нападающие в НХЛ: часть 1. Фото «СЭ»

Кто проявит себя в первый сезон в НХЛ лучше — Кирилл Марченко или Андрей Кузьменко? Последний на четыре года старше, но у Марченко меньше конкурентов. Впрочем, оба ярко себя проявили в предсезонных матчах и не должны выпасть из состава перед стартом сезона.

Интересно, получится ли очередной заход в НХЛ у Виталия Кравцова. Тренерский штаб наигрывает его в тройке с Артемием Панариным, и это должно положительно сказаться на шансах 22-летнего форварда. А вот у Клима Костина и Михаила Мальцева, кажется, не так много шансов регулярно играть в основе — уж слишком велика конкуренция в топовых командах Западной конференции.

Российские нападающие в НХЛ: часть 2. Фото «СЭ»

Про Овечкина и Панарина и так все знают, а Павел Бучневич, например, обижается, что в России пишут только про нескольких звезд. Но мы будем следить и за Свечниковым-старшим в «Сан-Хосе», и за Сошниковым в «Айлендерс». Хотя больших подвигов от них никто и не ждет.

Первый сезон после подписания крупного контракта ждет Валерия Ничушкина — теперь на него будут смотреть совсем по-другому. На предсезонке разрывает Егор Чинахов, и в свой второй сезон в НХЛ он должен выходить на новый уровень. Как и Василий Подколзин, которому в Ванкувер за лето подвезли сразу двух соотечественников.