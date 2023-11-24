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НХЛ

Сегодня, 20:30

Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу

Михаил Зислис
Обозреватель
Сергей Бобровский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.
Александр Георгиев.
Фото Ron Chenoy, USA Today Sports
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Кризис наших голкиперов — главная сенсация начала чемпионата.

Утверждение, что русские вратари — сильнейшие в НХЛ и, следовательно, в мире, давно стало аксиомой. Однако старт нынешнего сезона ставит ее под сомнение. Ни один российский голкипер не играет на уровне, позволяющем использовать комплиментарную приставку «супер». Приятно удивляет только ветеран Семен Варламов. Для второго вратаря «Айлендерс» у него приличные показатели и вполне достойное впечатление от игры. Остальные по большей части заслуживают скорее сочувствия, чем добрых слов.

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Совсем скоро должен вернуться в строй после операции на поясничной грыже Андрей Василевский. Но, глядя на то, как нестабильно играет сейчас «Тампа» и вспоминая провальный плей-офф в исполнении нашего голкипера, в ближайшее будущее смотришь с тревогой. Большому Коту придется непросто. Но если в случае с ним есть надежда, то совершенно непонятно, как быть с Ильей Сорокиным. Голкипер «Айлендерс» в прошлом сезоне играл на божественном уровне, а сейчас выглядит как обычный человек. Очевидно, что нельзя из года в год находиться на таком уровне. Дело даже не в мастерстве отдельно взятого вратаря, а в его психологии.

Информация коллеги Шевченко, что в минувшее межсезонье с подачи Сорокина нью-йоркский клуб чуть не перетянул тренера вратарей ЦСКА Сергея Наумова, взялась не на пустом месте. Очевидно, что голкиперу нужен человек, который его прекрасно знает и поможет разгрузиться. Нынешние «Айлендерс» выстроены по лекалам 1990-х, когда генеральный менеджер Лу Ламорелло, которому уже 81 (!) год, приводил к титулам «Нью-Джерси». Системность и ставка на оборону облегчают жизнь вратарю, но такой хоккей, кажется, достал самих игроков. Более унылой команды, которая не ушла в перестройку с почти забитой платежкой, в лиге сейчас нет. Сложно представить, что «Айлендерс» сумеют кардинально прибавить. В минувшем регулярном чемпионате у Сорокина было третье место во всей лиге по такому показателю, как количество предотвращенных голов (38,7) сверх ожидаемого (GSAE). Сейчас у него только 36-я позиция с 0,3. На дистанции ситуация улучшится, но во второй подряд гениальный год не верится.

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Сергей Бобровский («Флорида») и Александр Георгиев («Колорадо») чаще побеждают, чем проигрывают, что во все времена считалось главным критерием для оценки текущего уровня вратарей. Но сейчас их команды выступают здорово и сильно помогают своим голкиперам. Оба сейчас не входят по GSAE даже в число тридцати лучших. Этот показатель подчеркивает их текущую форму. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — 15-й, но пропустил несколько матчей из-за травмы. Куда интереснее то, что в его отсутствие чудеса творит нафталиновый ветеран Джонатан Куик, выдавший феноменальный старт в свои 37 лет. Отрезок в один месяц — скромный, но так здорово он играл в последний раз сезонов шесть назад.

Александр Георгиев.
Фото Ron Chenoy, USA Today Sports

Кроме Варламова порадоваться, причем умеренно, можно за Ивана Просветова в «Колорадо». Травма Павла Француоза оказалась слишком серьезной, поэтому у него появился шанс зацепиться за позицию второго номера. Пока с данной задачей габаритный вратарь более-менее справляется.

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На общем фоне это мизер. С шансами на «Везина Трофи» по итогам сезона у русских вратарей ситуация выглядит пессимистично. То же самое сказать про них самих нельзя. Пока они не вышли на свой максимум, но на общем фоне не потерялись. Почти все звезды сбавили по сравнению с максимальным уровнем, который задали сами, когда становились лучшими в своем амплуа. В прошлом сезоне Бобровский выдал шикарную игру в плей-офф, когда от него этого мало кто ждал. Совсем списывать россиян было бы полной глупостью. Но в данный момент им хвастать нечем. Ждем ренессанса чуть позднее.

Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
Семен Варламов
Сергей Бобровский
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