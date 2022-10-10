Новый секс-скандал в НХЛ: чемпиона обвиняют в связи с несовершеннолетней

Кажется, карьера Иэна Коула в Северной Америке под вопросом.

В НХЛ вспыхнул очередной скандал на сексуальной почве. Антигероем стал опытнейший защитник Иэн Коул, который в межсезонье подписал однолетний контракт с «Тампой». Клуб уже отстранил игрока от нахождения вместе с командой и тренировок на время расследования. Лига взяла дело под свой плотный контроль. Обвинение, выдвинутое против 33-летнего ветерана, по нынешним американским меркам смотрится серьезно — несколько лет назад он принуждал несовершеннолетнюю девушку к сексу.

Дело закрутилось после того, как анонимный аккаунт опубликовал в твиттере сообщение от скрывающей по понятным причинам свои настоящие имя и фамилию дамы. Пока она проходит под псевдонимом Эмили Смит3333. Обращение почти тянет на крик души, если обратить внимание на самое главное.

«Коул пытался совратить меня четыре года, начиная с первых лет в старших классах, — утверждает аноним в своем заявлении. — Мой первый сексуальный контакт с Иэном произошел, когда я была несовершеннолетней, в старших классах. На тот момент он уже несколько лет играл в НХЛ. Коул вынудил меня заняться с ним сексом той ночью, хотя я ясно дала понять, что не хочу этого, но он не принял мой отказ. Я была слишком молода, чтобы понять в то время, что принуждение кого-то к сексу является сексуальным насилием. НХЛ воспитывает культуру женоненавистничества. НХЛ необходимо привлечь к ответственности себя и своих игроков за создание благоприятной среды для женоненавистнического и хищнического поведения».

Иэн Коул (слева). Фото USA Today Sports

Выше приведено лишь резюме сообщения, которое полностью выглядит еще любопытнее. Дама приводит интересные подробности, рассказывая, например, о том, что секс у нее с игроком был без презерватива, за исключением одного случая. Точные время и место, когда и где все происходило, пока не раскрываются.

«Обвинения, предъявленные мне сегодня в анонимном твите, воспринимаю очень серьезно, — заявил Коул через своего агента журналисту ESPN Грегу Вышински. — Я категорически их отрицаю и буду всячески сотрудничать с НХЛ, «Тампой», с официальными лицами и юридическими отделами в предстоящем расследовании. Намерен очистить свое имя и доказать НХЛ и «Тампе» необоснованность этих обвинений».

Коул дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга», выходя в третьей паре в роли защитника оборонительного плана. В НХЛ он провел 12 сезонов, приняв участие в 670 матчах в рамках регулярных чемпионатов и 110 — в плей-офф.

Иэн Коул (слева). Фото Global Look Press

Этим летом Коул, последний сезон проведший в «Каролине», уже влип в сомнительную историю. Бывший жених журналистки Эбби Лабар, которая освещала дела «Ураганов» на местном телеканале, а потом работала в клубе, обвинил даму в измене и отменил запланированную свадьбу. Девушка якобы тайно встречалась с Коулом, у которого есть супруга и дети. Распространения эта история не получила, но сейчас в связи с новыми обстоятельствами она играет не в пользу чрезмерно любвеобильного защитника.

Это далеко не первый случай в НХЛ, когда на девушку внезапно находит озарение и ей хочется спустя годы рассказать о душевной травме. В минувшем июле суд оправдал бывшего нападающего «Ванкувера» и «Спартака» Джейка Виртанена. Одна ушлая дама обвинила его в насилии. Дело растянулось на несколько лет и нанесло радикальный удар по репутации игрока. Когда Виртанен расплакался в суде после оглашения вердикта, в его поведении не было ни капли артистизма. Возможно, и Коулу сейчас напрасно приписывают всевозможные грехи. Но карьера его уже основательно подпорчена, каким бы ни оказался результат расследования.