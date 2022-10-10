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Сегодня, 14:00

Новый секс-скандал в НХЛ: чемпиона обвиняют в связи с несовершеннолетней

Михаил Зислис
Обозреватель
Иэн Коул.
Фото Global Look Press
Иэн Коул (слева).
Фото USA Today Sports
Иэн Коул (слева).
Фото Global Look Press
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Кажется, карьера Иэна Коула в Северной Америке под вопросом.

В НХЛ вспыхнул очередной скандал на сексуальной почве. Антигероем стал опытнейший защитник Иэн Коул, который в межсезонье подписал однолетний контракт с «Тампой». Клуб уже отстранил игрока от нахождения вместе с командой и тренировок на время расследования. Лига взяла дело под свой плотный контроль. Обвинение, выдвинутое против 33-летнего ветерана, по нынешним американским меркам смотрится серьезно — несколько лет назад он принуждал несовершеннолетнюю девушку к сексу.

Дело закрутилось после того, как анонимный аккаунт опубликовал в твиттере сообщение от скрывающей по понятным причинам свои настоящие имя и фамилию дамы. Пока она проходит под псевдонимом Эмили Смит3333. Обращение почти тянет на крик души, если обратить внимание на самое главное.

«Коул пытался совратить меня четыре года, начиная с первых лет в старших классах, — утверждает аноним в своем заявлении. — Мой первый сексуальный контакт с Иэном произошел, когда я была несовершеннолетней, в старших классах. На тот момент он уже несколько лет играл в НХЛ. Коул вынудил меня заняться с ним сексом той ночью, хотя я ясно дала понять, что не хочу этого, но он не принял мой отказ. Я была слишком молода, чтобы понять в то время, что принуждение кого-то к сексу является сексуальным насилием. НХЛ воспитывает культуру женоненавистничества. НХЛ необходимо привлечь к ответственности себя и своих игроков за создание благоприятной среды для женоненавистнического и хищнического поведения».

Иэн Коул (слева). Фото USA Today Sports
Иэн Коул (слева).
Фото USA Today Sports

Выше приведено лишь резюме сообщения, которое полностью выглядит еще любопытнее. Дама приводит интересные подробности, рассказывая, например, о том, что секс у нее с игроком был без презерватива, за исключением одного случая. Точные время и место, когда и где все происходило, пока не раскрываются.

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«Обвинения, предъявленные мне сегодня в анонимном твите, воспринимаю очень серьезно, — заявил Коул через своего агента журналисту ESPN Грегу Вышински. — Я категорически их отрицаю и буду всячески сотрудничать с НХЛ, «Тампой», с официальными лицами и юридическими отделами в предстоящем расследовании. Намерен очистить свое имя и доказать НХЛ и «Тампе» необоснованность этих обвинений».

Коул дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга», выходя в третьей паре в роли защитника оборонительного плана. В НХЛ он провел 12 сезонов, приняв участие в 670 матчах в рамках регулярных чемпионатов и 110 — в плей-офф.

Иэн Коул (слева). Фото Global Look Press
Иэн Коул (слева).
Фото Global Look Press

Этим летом Коул, последний сезон проведший в «Каролине», уже влип в сомнительную историю. Бывший жених журналистки Эбби Лабар, которая освещала дела «Ураганов» на местном телеканале, а потом работала в клубе, обвинил даму в измене и отменил запланированную свадьбу. Девушка якобы тайно встречалась с Коулом, у которого есть супруга и дети. Распространения эта история не получила, но сейчас в связи с новыми обстоятельствами она играет не в пользу чрезмерно любвеобильного защитника.

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Это далеко не первый случай в НХЛ, когда на девушку внезапно находит озарение и ей хочется спустя годы рассказать о душевной травме. В минувшем июле суд оправдал бывшего нападающего «Ванкувера» и «Спартака» Джейка Виртанена. Одна ушлая дама обвинила его в насилии. Дело растянулось на несколько лет и нанесло радикальный удар по репутации игрока. Когда Виртанен расплакался в суде после оглашения вердикта, в его поведении не было ни капли артистизма. Возможно, и Коулу сейчас напрасно приписывают всевозможные грехи. Но карьера его уже основательно подпорчена, каким бы ни оказался результат расследования.

Ян Коул
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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