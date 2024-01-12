Кучеров держит темп, Бучневич эмоционально отпраздновал долгожданный гол

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Голы: Фокс — 5 (Гудроу, Линдгрен), 1:51 — 0:1. Кайру — 10 (Томас, Бучневич), 4:02 — 1:1. Кайру — 11 (бол., Бучневич, Томас), 7:30 — 2:1. Саад — 10 (бол., Шенн, Крюг), 29:26 — 3:1. Кайру — 12 (Ледди), 47:01 — 4:1. Трочек — 13 (бол., Крайдер, Панарин), 50:58 — 4:2. Бучневич — 13 (п.в., Сундквист, Парэйко), 59:42 — 5:2.

Вратари: Биннингтон — Шестеркин (58:57 — 59:42).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 20 (8+7+5) — 43 (13+14+16).

Наши: Бучневич (20.16/2/+3), Торопченко (10.44/0/0) — Панарин (22.35/6/-2).

Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.

«Рейнджерс» потерпели третье поражение подряд, чего с командой в нынешнем сезоне еще не случалось. Рассуждать о каком-то кризисе преждевременно — стоит перевести взгляд на таблицу и обнаружить ньюйоркцев среди лидеров «Востока».

Матч в Сент-Луисе был примечателен потрясающей эффективностью нападения «Блюз». Достаточно привести только один факт. В первом периоде «Сент-Луис» забил дважды — такого с командой не случалось больше месяца!

Игорю Шестеркину сложно предъявить серьезные претензии. Это был вечер нападающего Джордана Кайру, который сделал хет-трик, а мог бы добиться и большего, если не русский вратарь.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич не забивал семь матчей, никак не мог найти себе места и даже завел Telegram-канал, где делился своими мыслями о происходящем. Надеюсь, в ближайшее время он там опубликует радостный пост. Для этого есть повод. В игре против своей бывшей команды «Рейнджерс» форвард прервал сухую серию, забросив со второй попытки шайбу в пустые ворота, и отдал две голевых передачи. Празднование в его исполнении получилось эмоциональным и небанальным. Бучневич доломал свою клюшку ударом о стекло.

У «Тампы» все еще есть проблемы

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Мерсер — 13 (Хаула, Миллер), 7:42 — 0:1. Гленденинг — 6 (Пербикс, Уотсон), 12:35 — 1:1. Гленденинг — 7 (мен.), 18:22 — 2:1. Пойнт — 20 (Кучеров, Пербикс), 30:34 — 3:1. Братт — 15 (Марино, Тоффоли), 36:54 — 3:2. Бастиан — 2, 43:53 — 3:3. Раддиш — 3 (Кучеров, Василевский), 61:52 — 4:3.

Вратари: Василевский — Ванечек.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 20 (6+9+4+1) — 30 (10+10+8+2).

Наши: Кучеров (21.56/3/0) — -.

Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

«Тампа» выиграла второй матч подряд в овертайме, причем теперь одолела прямого конкурента в борьбе за плей-офф. В то же время прежние проблемы никуда не уходят. Возвращение в строй Андрея Василевского мало изменило ситуацию. Он много выручает, но этого не всегда хватает. Команда временами безобразно действует в обороне, позволяя соперникам очень легко создавать моменты. Даже при счете 3:1 «Тампа» не обрела спокойствия.

В двух голах, забитых «Нью-Джерси», не обошлось без везения. Еще одна шайба гостей была не засчитана после челленджа. Иначе при счете 3:4 «Болтс» могли развалиться. Хорошо, что у них не сбавляет оборотов Никита Кучеров. Он снова показал себя большим мастером, отдав две великолепные передачи партнерам под броски с убойных полиций. Брэйден Пойнт и Тэйлор Рэддиш, принесший победу в овертайме, не подвели.