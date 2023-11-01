Многолетний партнер Овечкина внезапно приостановил карьеру. Рекорд Гретцки под угрозой

Шведский форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем ушел из хоккея на неопределенный срок.

«Вашингтон» после провального старта сезона выправил ситуацию, одержав победы в трех матчах подряд, и производит достойное впечатление качеством своей игры. На этом фоне поступок Бэкстрема может показаться странным. Инициатором внезапного и отчасти эмоционального решения стал сам нападающий. В понедельник он сообщил о нем генеральному менеджеру и тренерском штабу, а в среду перед утренней тренировкой — своим партнерам. За сухими строчками официоза читается глубокая личная драма. «Учитывая продолжающуюся ситуацию с травмами, я решил взять паузу и отойти от игры, — говорится в заявлении Бэкстрема. — Это трудное решение, но я считаю, что оно в данный момент является правильным для моего здоровья».

Швед набрал всего 1 (0+1) очко в 8 матчах и чаще всего откровенно выпадал из игры, действуя в лучшем случае на средних скоростях. Ни блестящая техника, ни великолепный хоккейный интеллект уже не помогали ему компенсировать другие недостатки. Профессиональному спортсмену, еще недавно считавшемуся большой звездой, всегда сложно признаться самому себе, что уже не тянешь на высоком уровне. Бэкстрему пришлось это сделать — под грузом трудностей со здоровьем. Оно у него никогда не было железным. Он страдал от аллергии (ежедневно принимал таблетки) и из-за нее попался на допинге во время Олимпиады-2014.

Фото USA Today Sports

Сейчас у шведа обострились старые проблемы с левым бедром, на котором он в последний раз перенес операцию летом 2022-го. Это уже хроническая травма. В первый раз хирургическое вмешательство на бедре Бэкстрем перенес еще в 2015 году и с тех пор периодически мучился. Самые современные методики улучшали состояние игрока лишь временно.

Сейчас Бэкстрем спасает не только свой имидж, но и лицо клуба. В январе 2020-го генеральный менеджер Брайан Маклеллан подписал с игроком пятилетний контракт с ежегодной зарплатой 9,2 миллиона долларов. В ближайшее время форвард будет внесен в долговременный список травмированных, и у «Вашингтона» появится место для маневра под потолком зарплат.

Почти не остается сомнений, что швед в обозримом будущем будет вынужден завершить карьеру. Пока форвард будет цепляться за соломинку. Он останется в расположении команды и планирует принимать участие в тренировках вне льда. Возможно, дискомфорт из бедра уйдет. Однако в конце ноября нападающему исполнится уже 36 лет. Слабо верится, что организм, измученный постоянным травмами, сможет совершить чудо.

Линус Улльмарк и Никлас Бэкстрем. Фото USA Today Sports

Ситуация, в которой сейчас оказался Бэкстрем, заставляет с еще большим уважением относиться к Александру Овечкина. Россиянин в свои 37 остается самым опасным нападающим своей команды. Капитан «Кэпиталз» забросил массу шайб именно с передач шведа. Более плодовитого ассистента в карьере российского снайпера не было. Относительно здоровый Бэкстрем наверняка бы помог Овечкину быстрее добраться до рекорда Уэйна Гретцки. Сейчас об этом не приходится даже мечтать.

Лучшие годы центрфорварда давно остались позади, но ему есть что вспомнить. В плане достижений грех жаловаться — Кубок Стэнли, золото чемпионата мира, серебро Олимпиады, свыше 1100 матчей только в НХЛ с 1033 набранными очками. Бэкстрем даже приложил руку к победе московского «Динамо» в Кубке Гагарина, проведя во время локаута бок о бок с Овечкиным 19 матчей в регулярном чемпионате. Карьера у него вышла блестящая, поэтому остается лишь сожалеть, что уйдет из большого хоккея он не в момент триумфа, а лишь едва заметной тенью самого себя лучших времен.