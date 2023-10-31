Русский новичок забил первый гол в НХЛ. Но его карьере это никак не поможет

Дмитрий Воронков отличился за «Коламбус», но для попадания в основу этого мало.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Коламбус» — 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

Голы: Харли — 2 (Робертсон, Хинтц), 0:27 — 1:0. Воронков — 1 (Силлинджер, Джонсон), 4:37 — 1:1. Северсон — 1 (Фантилли, Веренски), 13:41 — 1:2. Хинтц — 3 (Робертсон, Лундквист), 25:52 — 2:2. Дюшен — 1 (Сутер, Марчмент), 42:49 — 3:2. Дадонов — 2 (Джонстон, Бенн), 52:39 — 4:2. Джонстон — 3 (п.в., Дадонов, Бенн), 56:21 — 5:2. Керали — 2 (Проворов, Оливье), 57:10 — 5:3.

Вратари: Эттингер — Мерзликинс (55:53 — 56:21, 58:03).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (9+9+15) — 25 (7+6+12).

Наши: Дадонов (11.32/2/+2) — Воронков (13.58/1/0), Проворов (22.58/2/-1).

Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.

Дмитрий Воронков в своем третьем матче в НХЛ открыл счет голам, но это ему совершенно ничего не гарантирует. Хорошее событие, историческое, оно останется в памяти форварда. Многие знаменитые российские хоккеисты не имеют и такой строчки в резюме. Но мы же не об истории, а о будущем.

Дмитрий Воронков в начале первого периода был в атаке. Подобрал шайбу то ли после передачи, то ли после неудачного броска. В общем, не совсем понятно, как она оказалась в воротах, но это и неважно. Дмитрий скромно порадовался, да и эмоции надо было беречь, ведь впереди вся игра.

Только вот те люди из европейской части России, которые ради игры Дмитрия проснулись пораньше, остались разочарованными. В дальнейшем Воронков был словно в тумане, как и перспективы у «Адмирала» выиграть Кубок Гагарина. То есть он выходил на лед, катался, не терял шайбу и грубо не ошибался, но так может любой хоккеист, а не тот, кому надо завоевывать место в составе. Ни одного силового приема, ни одного эпизода, кроме...

Один был. Воронков вместе с партнерами вывалился «три в один», шайба была у Дмитрия, и он сделал такую передачу, что даже страшно стало. Так любители не распоряжаются моментами. После этого наш хоккеист совсем потух. И совсем непонятно, будет ли он в следующем матче. Его могут оставить в составе только по «иным» причинам. Известно, что у Дмитрия пункт в контракте о возможном возвращении в КХЛ, уверен, что «Коламбус» подержит его в первой команде, затем сошлет в АХЛ под обязательство снова вызвать, попутно раздав обещания. А как будет дальше, зависит от многих факторов.

Три игры Дмитрия в НХЛ оставили неоднозначное впечатление. Первая получилась самой яркой. Воронков подрался, шел в силовую борьбу, мешал вратарю, когда его команда владела шайбой, и даже заработал голевую передачу. Начиная со второго матча была полная неопределенность. Все точно так, как было и в АХЛ. Воронков выходит на лед, ездит в правильную сторону, что-то там пытается сделать, но потом уезжает на скамейку. Непонятно, зачем он вообще выходил на площадку.

Он и в АХЛ практически сразу подрался, показывая себя, но потом то ли ему запретили это делать, то ли сам нападающий решил, что может пригодиться в другом качестве. Но в каком? Чистым бомбардиром он никогда не будет, потому что никогда им не был. Воронков никогда не удивлял смелым решением на площадке, он вряд ли готов исполнить такую передачу, что все схватятся за голову. Точно не Никита Гусев или Вадим Шипачев.

Остается только с остервенением носиться по площадке, во всех втыкаться, провоцировать и злить соперников. Но даже ничего из этого в двух матчах не было. Не покидает ощущение, что в АХЛ и НХЛ Воронкову так и не объяснили, чем он может быть полезен. Но если в «Кливленде» не было российских ребят, то в «Коламбусе» в раздевалке Иван Проворов и Кирилл Марченко. Значит, и разговора никакого не было.

На Воронкова просто смотрят, анализируют, чем он может быть полезен и нужен ли прямо сейчас такой хоккеист в системе. При этом команде и побеждать надо. Уже после ночного поражения тренер пообещал «разборки», а Кирилл Марченко пропускает уже второй матч, так как у него нет голов в семи играх. Но Дмитрий ничего не делает для побед. Вы на гол-то особо внимания не обращайте. Тут немного везения, да и надо забивать по 2-3 за игру, чтобы никто не смотрел, чем ты там занимаешься между празднованиями.

Так что не стоит думать, что Воронков удачно начал карьеру в НХЛ. Пока он лишь забил один гол, с чем мы его и поздравляем. Но для попадания в основу этого мало.