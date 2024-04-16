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НХЛ

Сегодня, 06:10

«Вашингтон» — в шаге от выхода в плей-офф. Команде не нужны даже голы Овечкина

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Столичные» переиграли «Бостон».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Бостон» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Карлсон — 10 (Строум, Уилсон), 12:00 — 1:0. Дауд — 12 (п.в.), 59:47 — 2:0.
Вратари: Линдгрен — Суэймен (57:18 — 58:28, 58:38 — 59:47).
Штраф: 0 — 2.
Броски: 25 (7+15+3) — 16 (4+4+8).
Наши: Алексеев (21.24/1/0), Овечкин (18.00/1/0) — -.
16 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Регулярный чемпионат НХЛ находится на финишной прямой. На Востоке три команды сражаются за одно вакантное место в зоне плей-офф: «Вашингтон», «Питтсбург» и «Детройт». Команде Александра Овечкина предстоял матч с одним из лидеров Востока — «Бостоном». Поражение практически лишало бы «Кэпиталз» шансов на попадание в плей-офф.

Удивительно, но «Вашингтону» очень сильно повезло: «Бостон» на эту игру просто не подъехал. За первые 12 минут встречи «Брюинс» нанесли лишь 1 бросок в створ. Закономерно, что «Вашингтон», атаковавший больше и чаще, открыл счет в матче. Обычный бросок Джона Карлсона с синей линии закончился голом. Более того, этот бросок стал победным.

Было видно, ради чего «Вашингтон» вышел на этот матч. «Кэпиталз» играли с желанием: активно шли в форчек, часто обкрадывая соперника в их зоне. Стопроцентных моментов, конечно, у «Вашингтона» не было, но хоть какое-то давление на ворота «Бостона» шло постоянно.

В то же время все, с чем сталкивался Чарли Линдгрен, — броски с ползоны без попытки создать трафик у ворот и сыграть на добивании. В таких условиях оформить «сухарь» не так уж и проблематично.

В третьем периоде «Бостон» стал играть немного активнее: у команды появилось больше агрессии и желания. Но забросить шайбу в ворота «Вашингтона» им так и не удалось.

За 13 секунд до конца основного времени матча Ник Дауд обокрал защитника «Брюинс» и отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет — 2:0. Теперь «Вашингтон» в шаге от выхода плей-офф: достаточно лишь завтра обыграть «Филадельфию».

Третий матч подряд без заброшенных шайб завершил Александр Овечкин. Но свой минимум в 30 шайб он все же оформил. Кто знает, может, от его голов в последнем матче регулярки и будет зависеть судьба «Вашингтона».

Александр Овечкин
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
8
11
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