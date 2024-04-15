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НХЛ

Сегодня, 11:30

Кучерова уже не догнать? Главный конкурент русской звезды «Тампы» притормозил на финише

«Вегас» обыграл «Колорадо», «Калгари» победил «Аризону»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports
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Обзор главных событий игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Колорадо» — 4:3 ОТ (0:2, 0:1, 3:0, 1:0)
Голы: Колтон — 17 (Вуд, Макар), 7:26 — 0:1. Макар — 21 (Маккиннон, Лехконен), 10:34 — 0:2. Рантанен — 41 (Мэнсон, Ничушкин), 32:50 — 0:3. Барбашев — 19 (Колесар, Хэнифин), 42:56 — 1:3. Карлссон — 29 (бол., Дорофеев, Теодор), 46:35 — 2:3. Карлссон — 30 (Хауден, Уайтклауд), 56:23 — 3:3. Гертл — 17 (бол., Айкел, Маршессо), 61:23 — 4:3.
Вратари: Хилл — Георгиев.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 30 (6+11+11+2) — 24 (11+11+2+0).
Наши: Барбашев (15.57/2/+1), Дорофеев (17.01/4/0) — Ничушкин (19.12/1/+1), Тренин (12.33/0/0).
Парадайс. T-Mobile Arena. 18239 зрителей.

В НХЛ уже определилась первая пара стартового раунда Кубка Стэнли — «Виннипег» сыграет с «Колорадо». «Лавины» спокойно готовятся к плей-офф и сегодня не проявили большого желания в матче с «Вегасом». Ведя по ходу матча со счетом 3:0, «Колорадо» проиграл в овертайме.

Пожалуй, главная интрига для «Эвеланш» под занавес регулярки — догонит ли лидер команды Нэйтан Маккиннон в списке лучших бомбардиров форварда «Тампы» Никиту Кучерова. Оборона «Вегаса» в начале матча внушала оптимизм поклонникам скоростного канадца, но он в итоге ограничился одной результативной передачей, ассистировав при голе Макара.

Отставание Маккиннона от Кучерова сократилось до трех очков (138 против 141), но «Колорадо» предстоит сыграть только один матч в регулярке, в то время как «Тампа» проведет еще две встречи. Кажется, что Кучерова догнать нереально, но «Эвеланш» в заключительном матче играют с «Эдмонтоном», для которого эта встреча не имеет значения. Так что оборона «Ойлерз» вряд ли будет непроходимой.

Камбэк «Вегаса» начался с яркой шайбы Ивана Барбашева. Российский нападающий по праву считается одним из лидеров «Голден Найтс», в составе которых он провел потрясающий плей-офф в прошлом сезоне. У Барбашева есть уже два чемпионских перстня, и пусть «Вегас» в этой регулярке не в лидерах, шансы на повторение прошлогоднего успеха у команды неплохие.

Кузьменко продолжает феерию, Шарангович творит историю

«Калгари» — «Аризона» — 6:5 (2:3, 2:2, 2:0)
Голы: Керфут — 13 (Кессельринг, Ингрэм), 2:36 — 0:1. Маччелли — 17 (Браун, Колячонок), 3:55 — 0:2. Кузьменко — 22 (Кадри, Поспишил), 7:22 — 1:2. Коронато — 3, 9:42 — 2:2. Гюнтер — 16 (бол., Дурзи, Келлер), 17:54 — 2:3. Зари — 14 (Хант), 29:07 — 3:3. Гюнтер — 17 (Йеник, Келлер), 35:14 — 3:4. Доан — 5 (Макбэйн), 36:17 — 3:5. Шарангович — 31 (Баклунд, Андерссон), 36:50 — 4:5. Кадри — 28 (Андерссон, Шилингтон), 41:14 — 5:5. Кадри — 29 (бол., Уигар, Кузьменко), 45:43 — 6:5.
Вратари: Вольф — Ингрэм.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 31 (10+7+14) — 35 (16+11+8).
Наши: Кузьменко (17.04/2/+1), Мироманов (22.32/2/-1), Охотюк (10.59/0/+2) — -.
Калгари. Scotiabank Saddledome. 17247 зрителей

«Калгари» уже давно ни на что не претендует, но российский нападающий Андрей Кузьменко под конец сезона набрал потрясающую форму. В матче с «Аризоной» (6:5) он отметился голом и результативной передачей, а всего в девяти последних матчах на счету Кузьменко 16 (9+7) очков.

Голом отметился и белорусский нападающий Егор Шарангович, который установил национальный рекорд. Ранее больше всех очков среди игроков из Белоруссии за регулярный чемпионат НХЛ набирал Михаил Грабовский: он набрал 58 (29+29) очков за «Торонто» в сезоне-2010/11. Шарангович же превзошел его достижение — на счету Егора 59 (31+28) очков в этом сезоне. И у него есть еще два матча, чтобы улучшить эти показатели.

Нэйтан Маккиннон
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Калгари Флэймз
ХК Колорадо Эвеланш
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