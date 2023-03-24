Овечкин неудержим! Он сделал гол сам, а «Вашингтон» растоптал соперника

Это был не день «Чикаго».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Чикаго» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Голы: Шири — 14, 10:15 — 1:0. Манта — 11 (Овечкин, Кузнецов), 10:33 — 2:0. Дауд — 13 (Протас), 21:27 — 3:0. Бэкстрем — 6 (бол., Строум, Карлсон), 28:12 — 4:0. Карлсон — 9 (бол., Бэкстрем, Строум), 41:04 — 5:0. Зайцев — 1 (Дикинсон, Т. Джонсон), 43:08 — 5:1. Овечкин — 41, 54:56 — 6:1.

Вратари: Кемпер — Худобин.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (8+15+5) — 28 (10+9+9).

Наши: Алексеев (17.31/1/+2), Кузнецов (17.51/0/+1), Овечкин (17.39/3/+2) — Зайцев (16.47/1/+1).

24 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Давайте будем честны: попасть в плей-офф через зону wild card «Вашингтону» в нынешней форме будет архисложно. Поэтому все, что сейчас остается болельщикам «Кэпиталз» — это радоваться локальным победам и с восторгом смотреть на то, как Александр Овечкин планомерно обновляет свой счетчик и творит на их глазах историю. Однако домашний разгром «Чикаго», за который сегодня впервые в сезоне сыграл Антон Худобин, после серии из трех поражений, разумеется, добавляет им оптимизма.

Только вряд ли российский голкипер ждал именно такого дебюта за «Ястребов» после чересчур долгого томления в АХЛ и обмена из «Далласа». На 10-й минуте он безобидно выкатился из ворот за шайбой и просто подарил Конору Шири самый легкий гол в его карьере. А еще через 18 секунд не справился с броском Энтони Манты, которому весьма странным образом ассистировал Овечкин, не сумевший обыграть на пятаке Джоуи Андерсона. Причем очередное очко позволило капитану «Вашингтона» не просто продлить результативную серию до шести матчей подряд, но и записать на свой счет восьмой сезон в карьере, в котором он забросил как минимум 40 шайб и отдал 30 передач.

У «Вашингтона» наконец-то вернулся в состав Джон Карлсон, последний раз выходивший на лед аж 24 декабря и пропустивший последние 36 матчей своей команды. И долгожданное возвращение американца получилось по-настоящему удачным. В середине второго периода он вместе с Диланом Строумом помог отличиться Никласу Бэкстрему, а в начале третьей двадцатиминутки он забросил уже сам, застав Худобина врасплох в большинстве не самым сильным кистевым броском от синей линии.

Все, чем сумел ответить «Чикаго» сегодня — это шайба Никиты Зайцева, ставшая для российского защитника первой в этом сезоне. Однако разгром одной из худших команд регулярки не был бы полноценным без дежурного гола Овечкина, который и установил окончательный счет в матче. На 55-й минуте великий снайпер прервал бросок Сета Джонса и, как в лучшие годы, улетел от габаритного темнокожего защитника почти «1 в 0», красиво переиграв голкипера «Блэхоукс» с неудобной руки.

Обратите внимание на то, что сделал Ови после своей 41-й шайбы в сезоне. Разве он мог не разделить момент радости со своим сыном Сергеем, который очень удачно оказался в первом ряду чуть левее от ворот соперника?

Ну а мы не забываем про счетчик Александра Великого: до Гретцки — всего 73 гола. Нужно ли говорить, что момент, когда рекорд канадца наконец-то падет — это вопрос всего двух сезонов?