Супердебют Пономарева и красивое возвращение Орлова. Овечкин и «Вашингтон» не справились с «Каролиной»

«Кэпиталз» развалились в третьем периоде.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Каролина» — 2:6 (2:0, 0:1, 0:5)

Голы: Дауд — 5 (Обе-Кубель, Маленстин), 7:06 — 1:0. Строум — 14 (бол., Овечкин, Карлсон), 16:29 — 2:0. Бернс — 7 (Свечников, Ахо), 25:17 — 2:1. Джарвис — 14 (Пономарев, Орлов), 43:23 — 2:2. Свечников — 9 (бол., Ахо, Бернс), 52:41 — 2:3. Бернс — 8 (бол., Свечников, Ахо), 53:59 — 2:4. Орлов — 2 (мен., п.в.), 58:11 — 2:5. Пономарев — 1 (Котканиеми), 59:01 — 2:6.

Вратари: Кемпер (57:28 — 58:11) — Кочетков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 17 (6+4+7) — 34 (10+8+16).

Наши: Кузнецов (15.58/1/0), Овечкин (15.57/1/-1) — Орлов (15.06/3/+2), Пономарев (10.29/1/+2), Свечников (19.12/2/+1).

6 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Возвращение Дмитрия Орлова в составе «Каролины» на домашнюю арену клуба, в котором он провел 12 лет, получилось не только сентиментальным, но и одновременно стало привычным сюжетом для такой истории — игрок забил своей бывшей команде. Любопытно, что свою первую шайбу в НХЛ россиянин забросил на этой площадке именно «Ураганам» в январе 2012-го.

Гол в пустые ворота в концовке сегодняшней игры защитник, вышедший на матч с полной защитой лица из-за недавно полученного повреждения, отпраздновал крайне сдержанно без видимых эмоций. Легко понять, почему. При счете 1:0 в пользу хозяев в первой коммерческой паузе на кубе был показан почти двухминутный ролик с лучшими моментами в исполнении Орлова в форме «Вашингтона». Публика и бывшие партнеры во главе с Александром Овечкиным очень тепло встретили защитника, у которого дела в «Каролине» пока складываются не очень гладко. Глаза у Дмитрия явно были на мокром месте. Не было ничего удивительного в том, что он стал одним из главных действующих лиц в игре. После матча он даже написал короткий пост со словами благодарности в своем телеграм-канале, который ведет нерегулярно.

«Вашингтон» в первом периоде показал то, чем опасен в нынешнем сезоне — потрясающую эффективность при не самом ярком хоккее. Овечкин пока забивает катастрофически мало. Необязательно только забрасывать шайбы, чтобы быть полезным игроком для своей команды. Россиянин ищет и находит новые способы для вклада в игру «Вашингтона». Нахождение в любимом левом круге вбрасывания теперь не означает, что нападающий при первой же возможности будет бросать изо всех сил. Он хитро отпасовал шайбу на пятачок, откуда ее переправил в сетку забытый всеми Дилан Строум.

«Каролина» такой участи не заслуживала, поскольку играет в последнее время очень бодро. Гости прибавили, совершили мощный камбэк в третьем периоде и одержали пятую победу подряд. Снова очень мощно проявил себя Андрей Свечников. Он набирает как минимум два очка за «Ураганов» уже в шестом матче кряду! Это не просто стечение обстоятельств. В дуэте с финном Себастьяном Ахо россиянин сейчас выглядит здорово. Главное теперь не мешать им делать то, что оба умеют — хорошо контролируют шайбу и создают моменты. И пас на Брента Бернса, и победный гол в большинстве получились шикарными.

В составе «Каролины» снова здорово смотрелся вратарь Петр Кочетков, выручивший в самые важные моменты. В игре, где российские хоккеисты с обеих сторон были очень заметны, проявил себя с самой лучшей стороны неожиданный герой. Нападающий Василий Пономарев получил вызов в основной состав из АХЛ после травмы Мартина Нечаса и простуды Стефана Нойсена. Один из самых начитанных и всесторонне развитых российских хоккеистов, которых я когда-либо знал, дебютировал в НХЛ и сразу стал приносить пользу своей команде. Главный тренер «Ураганов» Род Бриндамор выбрал на игру с «Вашингтоном» схему с 7 защитниками и 11 нападающими, поэтому Пономарев получил свои шансы, проведя на льду 10 с половиной минут.

Он всегда был и остается игроком момента, взрываясь в нужное время. В этом нет ничего страшного. В своей каждой смене не доминирует даже Коннор Макдэвид. Пономарев здорово сориентировался за чужими воротами после прохода Орлова и отпасовал на свободного Сета Джарвиса. Тот сделал счет 2:2 — этот возникший почти на ровном месте гол, как показалось, психологически надломил «Вашингтон».

«Каролина», наконец, разошлась на полную мощность, действуя так, как и положено одному из главных фаворитов сезона. Пономарев успел забить на последней минуте матча после им самим организованного выхода два в одного. Набранные «1+1» — это солидно. Ничего они пока не гарантируют на дистанции, но свой первый шанс в основной команде нападающий использовал максимально эффективно. Хороший повод задержаться в НХЛ как можно дольше.