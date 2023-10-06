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Сегодня, 06:41

Кожевников отреагировал на просьбу ФХР к Международной федерации хоккея допустить юношеские команды к турнирам

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что нужно добиваться от ИИХФ допуска российских юношеских команд к международным турнирам.

«Попытка — не пытка. Надо пробовать и стараться всеми правовыми методами добиваться результата в этом направлении. Естественно, надо настойчиво просить», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что организация попросит ИИХФ допустить до участия в соревнованиях юношеские сборные России.

Совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. В марте 2023-го организация продлила отстранение.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/11196908-kozhevnikov-otreagiroval-na-prosbu-fhr-k-mezhdunarodnoj-federacii-hokkeya-dopustit-yunosheskie-sbornye-k-turniram.html
Хоккей
Александр Кожевников
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