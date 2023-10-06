Кожевников отреагировал на просьбу ФХР к Международной федерации хоккея допустить юношеские команды к турнирам

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что нужно добиваться от ИИХФ допуска российских юношеских команд к международным турнирам.

«Попытка — не пытка. Надо пробовать и стараться всеми правовыми методами добиваться результата в этом направлении. Естественно, надо настойчиво просить», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что организация попросит ИИХФ допустить до участия в соревнованиях юношеские сборные России.

Совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. В марте 2023-го организация продлила отстранение.