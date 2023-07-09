Меньшиков считает утопией хоккей в Индии и Африке

Бывший игрок СКА Константин Меньшиков оценил намерение первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга развивать хоккей на льду в таких странах, как Индия, Бразилия и Китай.

«В России есть команды по хоккею на траве. Мы сможем сыграть с индийцами, спору нет. Но они не смогут играть хоккей на льду. Люди из Азии, Африки, Южной Америки не понимают этого вида спорта. У меня в Швеции, когда я там работал тренером, в команде был мальчишка-пакистанец. Его усыновил полицейский, мой сосед. Так парень очень быстро бегал, никто догнать не мог — и в футболе, и в хоккее. Но, как забивать голы, выходя один на один с вратарем, не понимал. Не всем это дано — играть в хоккей. Каждому свое, как говорится. Если ты в Монголии, там популярны борьба, штанга, единоборства. Какой им хоккей? Вы много видели хороших хоккеистов из Китая? Хотя их команда уже давно в КХЛ играет. Это все утопия, не стоит тратить на это деньги. Даже если нас никуда не пускают сейчас играть», — приводит «РБ Спорт» слова Меньшикова.

Ранее Ротенберг предложил поехать в Индию и провести там матч по хоккею с шайбой, а в ответ пригласить сборную Индии сыграть с российскими игроками в хоккей на льду.