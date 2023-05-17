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17 мая, 13:45

Быков — о золоте ЧМ-2008: «Три матча Бирюков отыграл со сломанными пальцами. А Марков в финале совершил подвиг»

Александр Кружков
Обозреватель
Тренер Вячеслав Быков.
Вячеслав Быков.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Экс главный тренер сборной России Вячеслав Быков, под руководством которого пятнадцать лет назад в Квебеке наша команда выиграла чемпионат мира, в интервью «СЭ» рассказал, с какими травмами выходили тогда на лед хоккеисты.

— Зачем в заявку на турнир вы включили вратаря со сломанными пальцами?

— Вы о Бирюкове? Два года Миша был в обойме сборной, прошел всю подготовку. Незадолго до вылета в Канаду повредил руку на тренировке. Если бы я отцепил его в последний момент, для парня это стало бы страшным ударом. Обсудили ситуацию с тренерским штабом и решили: Бирюков едет с нами. К тому же номинально он считался третьим вратарем.

А дальше форс-мажор. Сначала травмировал голеностоп Варламов, затем в игре с чехами сломался Еременко. К четвертьфиналу подъехал из НХЛ Набоков, а до этого три матча провел Бирюков. Включил морально-волевые — и вперед!

У него были сломаны два пальца, причем на той руке, где ловушка. Тут нам помогли врачи канадской сборной. У Афиногенова с ними был хороший контакт, договорился — и они быстренько сделали лангетку, специально подогнав ее под ловушку Бирюкова.

— А Даниил Марков доигрывал финал с переломом руки и перебитым коленом!

— Хоккеисты — ребята мужественные, часто выходят с травмами, на уколах. Я и сам таким был. Но в Квебеке Марков реально совершил подвиг. Колено-то повредил еще в начале турнира, а руку в финале сломал. Во втором периоде врезался в штангу, кость на две части разошлась.

Но он рвался в бой, попросил в раздевалке вколоть обезболивающее. У меня и мысли не возникло снять Маркова с игры. Если бы произнес: «Все, Даня, отдыхай» — я бы его просто предал. Когда игрок в подобной ситуации готов выйти на лед, тренер не может сказать нет! Вдобавок мы понимали, что даже в таком состоянии Марков в защите будет полезен. Парень сильный, духовитый.

В финале ЧМ-2008 национальная команда России обыграла Канаду в овертайме и стала победителем турнира (5:4 ОТ).

Полное интервью с Вячеславом Быковым читайте на сайте «СЭ»

Хоккей
Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
0
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