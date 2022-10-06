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Молодежный ЧМ

Сегодня, 09:56

Основные спонсоры Федерации хоккея Канады приостановили действие соглашений с организацией после серии скандалов

Иван Шитик
Корреспондент

Основные спонсоры Федерации хоккея Канады приостановили действие соглашений с организацией после серии скандалов на сексуальной почве, сообщает Sportsnet.

Компании Tim Hortons и Scotiabank временно отказались спонсировать федерацию, пока идут расследования скандалов.

В том числе они не будут помогать в проведении молодежного чемпионата мира 2023 года, который был перенесен из России в Канаду.

Отметим, что изначально МЧМ должен был пройти в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Хоккеисты сборной Канады оказались замешаны в&nbsp;секс-скандалах. Канадский хоккей сотрясают секс-скандалы. Три истории и один суд только за последний месяц
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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Стало известно расписание матчей молодежного чемпионата мира-2023 в Канаде