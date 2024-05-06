Чемпионат мира по хоккею: когда начнется и где пройдет ЧМ 2024

Чемпионат мира по хоккею 2024 пройдет с 10 по 26 мая в Чехии

Чемпионат мира по хоккею 2024 стартует 10 мая и завершится 26 мая. Турнир пройдет в Чехии на «О2 Арене» в Праге и «Ostravar Арена» в Остраве. Такое решение было принято на конгрессе ИИХФ, который состоялся в Братиславе 24 мая 2019 года. Участие в ЧМ примут 16 команд.

Сборная Чехии получила путевку на правах страны-хозяйки. Великобритания и Польша заняли два первых места в турнире первого дивизиона чемпионата мира-2023. Еще 13 сборных квалифицировались на турнир по итогам мирового первенства в 2023-м. Таким образом, список участников выглядит следующим образом:

Группа A: США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша

Группа B: Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире.