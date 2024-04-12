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Игры дружбы

Сегодня, 20:30

Сорокин — о словах Баха про Игры дружбы: «Есть полное наше непонимание и непринятие этих обвинений»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Ранее Бах назвал Игры дружбы «риском для всей спортивной семьи».

«С одной стороны звучат какие-то обвинения [от МОК], а с другой — есть полное наше непонимание и непринятие этих обвинений. Дальше от политизации, чем наш турнир [Игры дружбы], находиться уже нельзя, просто невозможно. Самый антиполитизированный турнир, который можно предположить. Поэтому на такие обвинения мы никак не реагируем, потому что они настолько голословные, что сказать нечего», — сказал Сорокин «СЭ».

Томас Бах выступает против проведения Всемирных игр дружбы. «Циничная попытка политизировать спорт». МОК объявил бойкот российским Играм дружбы

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программу соревнований войдут 27 видов спорта, а атлеты выступят на 23 спортивных объектах.

Алексей Сорокин (руководитель)
Томас Бах
МОК
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