Футболистам «Ордабасы» два месяца не платят зарплату

Футболистам и тренерскому штабу «Ордабасы» задерживают заработную плату за последние два месяца, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, футболистам не сообщают, когда перед ними закроют задолженность. Игроки ушли на краткосрочный отдых, так и не получив деньги.

После 24 матчей «Ордабасы» занимает 1-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 55 очков. 21 октября команда сыграет против «Шахтера», в случае ничейного результата они досрочно гарантируют себе золотые медали.