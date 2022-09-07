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7 сентября, 09:50

Роскошный седан Bentley Flying Spur повысили в звании

Дмитрий Юрасов
Bentley Flying Spur.

Компания Bentley представила новую топ-версию модели Flying Spur, получившую традиционное для бренда наименование Speed. Это единственная модификация седана с шестилитровым 12-цилиндровым турбомотором мощностью 635 л. с., обеспечивающим разгон до 100 км/ч за 3,8 секунды и максимальную скорость 333 км/ч.

Автомобиль комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, системой полного привода, пневматической подвеской и управляемыми задними колесами.

Аналогичные технические параметры имел Bentley Flying Spur, производство которого было прекращено несколько месяцев назад, но дизайн седана претерпел изменения. Flying Spur Speed получил оригинальные колесные диски диаметром 22 дюйма, черные декоративные элементы вместо хромированных, затемненную оптику, обновленную панель приборов и комбинированную отделку интерьера кожей и замшей. Главными рынками для новинки станут Ближний Восток и США, в Россию автомобили Bentley официально не поставляются.

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