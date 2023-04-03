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Санный спорт

Сегодня, 13:00

Саночник Репилов назвал сезон без международных стартов одним из лучших в карьере

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Саночник Роман Репилов.
Роман Репилов.
Фото Global Look Press
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Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов объяснил «СЭ», почему считает прошедший сезон одним из лучших в карьере.

— Можно ли сказать, что сезон без международных стартов пошел в плюс в том плане, что можно было больше заниматься санями?

— Конечно. Не то чтобы хорошо, что так получилось. Но наша команда: три одиночника, двойка и механик — выжала из этого сезона все соки. Каждое соревнование, каждый новый сбор мы тестировали что-то. То есть не катались на одном, а пробовали, пробовали, пробовали. У нас накопилось много информации за эту зиму. Пока голова еще свежая, мы все отдали инженерам, проектировщикам. Многое работает на перспективу. Сезон в плане работы был один из лучших за всю мою карьеру.

— Твои нынешние сани всерьез и надолго?

— Когда все было хорошо с моим душевным и физическим состоянием, когда был быстрый лед и когда выставлял максимально боевые настройки, то были очень-очень хорошие результаты на трассе. Я в тренировочной экипировке ехал настолько быстро, что не хватало пары десятых секунды до рекорда трассы. Сани показывают себя очень хорошо. Я всего лишь год на них, но для первого раза это большой результат, кто бы что ни говорил. Поэтому сани надолго. Плюс мы еще будем их модернизировать, дорабатывать. Есть определенные моменты, которые надо поменять. Но в целом направление очень правильное и удачное.

— Не обидно, что только на одной трассе их удалось протестировать?

— Да, это, конечно, большой минус. Сочи — это не все трассы мира. Бывает так, что в Сочи сани едут медленно, а в Германии — быстро. Нам по-хорошему нужно тестировать сани в разных условиях. Но опять же если они хорошо показывают себя в Сочи, то большая вероятность, что на других трассах они тоже будут быстро ехать, — сказал Репилов «СЭ».

Роман Репилов. «Смирился, что на Олимпийских играх не буду представлять свою страну». Честный разговор с Романом Репиловым

Роман Репилов
санный спорт
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