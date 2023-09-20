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Санный спорт

Сегодня, 09:31

Сборная России по санному спорту начнет тренироваться на льду с 4 октября

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал, что национальная команда планирует начать ледовые тренировки 4 октября на сборе в Красной Поляне.

«Мы планируем выйти на лед на сборе, который пройдет на олимпийской санно-бобслейной трассе с 4 по 19 октября», — цитирует Чудинова ТАСС.

С 10 по 18 сентября команда проводила учебно-тренировочный сбор в Сочи на базе «Юг Спорт», в программу которого входила общефизическая подготовка.

В июне 2022 года конгресс Международной федерации санного спорта принял решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой. В июне 2023-го FIL продлила отстранение российских саночников от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/18791503
Сергей Чудинов
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