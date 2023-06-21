Федерация санного спорта Россия выплатила ежегодный взнос в FIL за сезон-2022/23

Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин сообщил, что организация выплатила ежегодный взнос в Международную федерацию санного спорта (FIL) за сезон-2022/23.

«Мы выплатили взнос, это было сделано еще до начала конгресса», — приводит ТАСС слова Тюрина.

Также он высказался о том, что делегаты конгресса FIL поддержали решение исполкома FIL продлить отстранение россиян.

«Да, к сожалению, было принято такое решение. Но надо также отметить, что отношение к российским представителям со стороны иностранных коллег в корне изменилось по сравнению с тем, что было на конгрессе годичной давности. Наше мнение по тому или иному вопросу было очень важно», — добавил исполнительный директор ФССР.

Ранее стало известно, что Международная федерация санного спорта продлила отстранение российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Конгресс FIL проходил в Бухаресте с 17 по 18 июня.