Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?

Международная федерация санного спорта (FIL) вслед за коллегами из биатлона, лыж и конькобежного спорта решила не возвращать наших атлетов на большие старты.

Глава FIL латвиец Эйнарс Фогелис сдержал свое обещание и не допустил российских саночников до международных соревнований, вопреки мнению МОК. Конгресс федерации санного спорта (FIL) в Румынии продлил отстранение наших спортсменов от крупных стартов на неопределенный срок 22 голосами за при одном делегате против и пяти воздержавшихся. Там образом, санный спорт присоединился к биатлону, лыжным и конькобежным видам, которые ранее также отказались снимать санкции. На данный момент у нас нет допуска ни в одной зимней олимпийской дисциплине при относительное неплохой ситуации в летних видах. Почему так происходит?

Риск основан на личном участии?

63-летний латвийский политик Эйнарс Фогелис, который также возглавляет национальный совет спортивных федераций, давно отличался жесткой антироссийской позицией. Весной 2022 года арбитраж FIL признал отстранение российских саночников необоснованным. Но затем по инициативе Фогелиса были внесены изменения в устав организации, которые позволили федерации проигнорировать вердикт собственного органа по разрешению споров. В итоге наши атлеты полностью пропустили прошлый сезон и с большой вероятностью не смогут стартовать и будущей зимой.

— Принято решение об отстранении всех спортсменов, тренеров, специалистов и должностных лиц Федерации санного спорта России от соревнований, проводящихся под эгидой FIL, до дальнейшего уведомления, — говорится в заявлении FIL. — Присутствие российских спортсменов, тренеров, инструкторов и иных должностных лиц Федерации санного спорта России на соревнованиях, санкционированных FIL, связано с высоким риском нарушения безопасности и честности этих соревнований и их участников. Этот риск основан на личном участии названных лиц в соревнованиях FIL и не может быть предотвращен менее радикальной мерой.

В чем именно заключаются «проблемы с безопасностью», не совсем понятно, поскольку опыт других видов спорта показывает, что опасения на этот счет беспочвенны. Ну а аргумент по поводу «честности соревнований» вообще кажется издевательским, поскольку Россия точно входит в топ-5 ведущих держав в этом спорте и отсутствие нашей сборной на крупных стартах существенно подрывает уровень конкуренции. Например, на последнем чемпионате мира восемь золотых медалей из девяти завоевали представители Германии. При этом украинцы, о моральном состоянии которых так печется Фогелис, никогда не играли в санном спорте сколько-нибудь существенной роли.

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Кубок мира стал тоскливым

Ведущий российский саночник Роман Репилов в интервью «СЭ» назвал победителей чемпионата мира без россиян фейковыми. По словам спортсмена, некоторые коллеги из Италии и Австрии после отстранения писали ему слова поддержки и не понимали смысла санкций.

— Все те же люди все те же места занимают весь год... Наш вид спорта должен меньше всего в этих движениях участвовать. Потому что у нас узкоспециализированный спорт, где люди долгое время учатся по этим трассам вообще проезжать на таких скоростях. Конкуренция плотная — тысячные доли секунды. А они берут и одну из топовых стран отстраняют и радуются, что их никто не накажет за это. Кубок мира стал тоскливым. Очень внимательно смотрел чемпионат мира. Я же действующий чемпион мира и до сих пор себя таковым чувствую, — отметил победитель ЧМ-2020.

Интересная деталь — в этом году Конгресс FIL должен был проходить в украинском Львове, однако из-за событий на Украине его перенесли в Бухарест. При этом среди награжденных за заслуги перед санным спортом все равно названы украинцы. Бронзовые ордена получили малоизвестные тренеры Иван Баик и Василий Казмирук. С таким подходом перспективы возвращения россиян на международную арену выглядят крайне туманными. Хотя в рекомендациях МОК о недопустимости дискриминации по национальному признаку говорится довольно четко.

— Мы были готовы морально к тому, что наше отстранение будет продлено, — отметил в интервью ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чудинов. — Но в глубине души, конечно, надеялись, что нас вернут. Но говорить сейчас, что следующий международный сезон окончательно потерян для нас, тоже нельзя. До первого этапа Кубка мира остается еще много времени. У нас подготовлены разные варианты календаря соревнований на следующий сезон. В прошлом году тоже шли по такому пути.

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Как абстрагироваться от политики?

FIL пополнила список зимних федераций, которые не решились снять санкции с наших атлетов. Несмотря на рекомендации МОК, так ранее поступили IBU (биатлон), FIS (лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл, сноуборд) и ISU (конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание). WCF (керлинг) и IIHF (хоккей с шайбой) не рассматривали вариант возвращения, поскольку командные виды не подпадают под рекомендации МОК. IBSF (бобслей и скелетон), а также ISMF (лыжный альпинизм) своей точки зрения пока не высказали, но там тоже мало шансов. Почему же в снежно-ледовых дисциплинах железный занавес, в отличие от коллег-летников, пока не поднимается?

Во-первых, представителей летних олимпийских видов подгоняют предстоящие Игры-2024 — отбор в Париж практически везде начался. Не допустить на него россиян — значит лишить их Олимпиады, независимо от вердикта на эту тему от МОК (он пока не вынесен и ожидается до конца июля). А, во-вторых, во многих летних федерациях сильны позиции представителей Азии, Латинской Америки и даже Африки, которые регулярно вступаются за наших атлетов. А вот у зимников практически везде заправляют функционеры из стран западного блока.

Компанию руководителю саночников латышу Фолегису в списке зимних спортивных управленцев составляет швед Олле Далин (биатлон), швед Йохан Элиаш (лыжные виды), Чжэ Ель Ким из Южной Кореи (конькобежные виды), итальянец Иво Феррани (скелетон), американец Бо Веллинг (керлинг), француз канадского происхождения Люк Тардиф (хоккей) и швейцарка Регула Майер (лыжный альпинизм). Кроме того, почти все федерации базируются в центральной части Европы и нанимают на работу местных сотрудников. Все они, помимо международных обязательств, находятся под давлением своих национальных СМИ. И абстрагироваться от политики в нынешней ситуации им очень тяжело.