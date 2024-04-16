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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 21:00

Фомичев рассказал, как готовится к бою с белорусом Даниловым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион России по кулачному бою Олег Фомичев показал, как готовится к бою с белорусом Николаем Даниловым, который пройдет в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Тренируюсь каждый день стабильно. Прибегаю в зал и в зависимости от подготовки выполняю работу. Если далеко бой, то выполняем работу у зеркала, если совсем рядом, то отрабатываем определенные комбинации «на лапах», — приводит слова Фомичева РЕН ТВ.

Бой Фомичева и Данилова станет соглавным событием вечера. В главном сойдутся Дмитрий Русская кувалда Кудряшов и Даниэль Зверь Робутти.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 26 апреля на московской волейбольной арене «Динамо».

Источник: РЕН ТВ
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