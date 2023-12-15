Гукасян рассказал о победном настрое на бой с Рамиресом

Российский боксер Эдгар Гукасян рассказал, что в предстоящем бое с Джемини Рамиресом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» он настроен на победу. Встреча состоится сегодня, 15 декабря, в Челябинске.

«Настрой боевой, приехал за победой, я выиграю этот бой», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Соперники прошли взвешивание перед боем, на котором россиянин оказался немного тяжелее соперника (75 кг против 74,7 кг).

В главном поединке Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США. Также на на ринг выйдет еще одна российско-американская пара Игорь Свиридченков и Питер Добсон.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».